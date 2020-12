Det er helt avgjørende for demokratiet at vi kan ha ulike meninger og kan komme med dem, slik at vi kan ha fruktbare meningsutvekslinger.

Linda Hofstad Helleland mener (Nationen 10. desember) at Trygve Slagsvold Vedum «spinner på følelser hos folk for å skape frykt og utrygghet».

Hun tror Sps retorikk "er i ferd med å undergrave tilliten mellom folk... Dette er farlig fordi det er nettopp tilliten mellom folk som er styrken til Norge. Det er ett av våre konkurransefortrinn, og nå undergraves den", mener Helleland.

Å tillegge en partileder fra et opposisjonsparti så usannsynlig skapende makt, er ikke fruktbart. Veldig mange mennesker, både urbane og rurale, har evne til å tenke sjøl.

Det er når vi stoler på folk at vi tør å være uenig. Hvis vi ikke tror på gudbenådede ledere med skaperkraft, så er det gjennom ærlig og redelig debatt at vi kommer til gode løsninger. Men da må en ha et relativt åpent øye for hvordan verden er og ikke se verden som en ideologisk ønsker at den skal være. Konstruktiv, ærlig uenighet er den beste forutsetning for samarbeid.

En Sp-leder har ikke makt til å «dyrke fram forskjeller». I virkelighetens verden er det forskjeller. Hvis en politisk ikke egentlig ønsker å bry seg om forskjellene, kan en jo komme med påstanden om at noen «dyrker dem fram».

Er forskjellene der, mens Høyre vil late som forskjellene ikke er der? Hva i huleste betyr det at «tillit er Norges konkurransefortrinn»? Hvilken konkurranse er det distriktsministeren tenker på?

En minister som vil framstå som så klarsynt i sin beskrivelse av hva en Sp-leder gjør med den den politiske debatten i Norge, har hun et klart syn på hva hun nå bidrar med?

Et demokrati må ha meningsulikhet. Ulikheter i samfunnet undergraver tilliten mellom mennesker. Meningsulikhet gjør det ikke.