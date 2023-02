Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen skriv den 20. februar basert på melding frå SSB: «Fire av ti menn fra distriktet hopper av utdanningen de startet på». Færre frå distrikta tek høgare utdanning samanlikna med folk frå meir urbane stader i landet. Det skal me vera glade for me som heiar på bygda!

Landet treng ikkje berre urbane akademikarar og teoretikarar bak PC-skjermar, som kanskje til og med skal fortelje korleis bruken og forvaltninga av distrikta sine ressursar skal vera.

Landet treng og erfarne og ressurssterke praktikarar med god yrkesbakgrunn som skal forvalte naturressursane i distrikta med sunt bondevett. Dei som har vakse opp i distrikta og fått den praktiske lærdomen med seg der har betre føresetnader til næringsmessig distriktsvis ressursforvaltning enn urbane byfolk som ikkje har teke i eit spadeskaft eller ikkje ser forskjell på gran og furu.

Dessutan, har ein vakse opp på bygda og med det gode livet der, vil ein fort mistrivast med bylivet der ein fort hamnar om ein tek høgare utdanning.

Mange frå distriktet hoppar altså av høgare utdanning og finn meiningsfullt arbeid i bygda dei trivst i. Kvaliteten med livet for dei ligg ikkje i byen, kontorpulten og PC-skjermen, men i naturen og landskapet, den friske lufta, nettverket og fridomen og ikkje minst forvaltaransvaret for bygdas kvalitetar og næringsvegar.

Myta om at det er fleire ressurssterke foreldre i byen enn på bygda må avlivast. Ressurssterke på kva måte, kanskje for utdanningsnivået, lønna, formua, arbeidsplassen, bilen og hytta. Men kva med å vera ressurssterk i arven og erfaringane ein ber med seg frå bygda og livskvaliteten der.

Sist men ikkje minst har dette med distriktspolitikk å gjera dersom ein ikkje vil at utarminga av bygdene skal halde fram.