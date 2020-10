For ei vekes tid sidan skreiv Nationen om digitaliseringa av Noreg. Første halvår 2020 var 89 prosent av husstandane i landet kopla til eit breibandsnett med høg kapasitet.

Høg kapasitet – eller høg fart, som det ofte litt misvisande blir omtalt som – vil seie ei internettoppkopling som kan ta imot minst 100 megabit med data i sekundet. 100 Mbit/s er bra og dekkjer dei aller fleste behova vanlege forbrukarar har i dag. 89 prosent av husstandane kan kanskje høyrast imponerande ut, det også.

Litt kjapp rekning på kalkulatoren viser likevel at det framleis er om lag 272 000 husstandar som ikkje kan ta del i delar av det moderne digitale samfunnet fordi dei har for dårleg internett. Det er altså snakk om 584 000 menneske utan ei god og framtidsretta digital oppkopling til omverda. Dei aller fleste bur i Distrikts-Noreg.

Men 15. februar om knapt halvtanna år får altså dei siste 353 husstandane og bedriftene i kommunen vår høve til å komme seg ut av dette digitale skuggetilværet, som tida med koronapandemi og behov for heimekontor og heimeskole har gjort både djupare, mørkare og tydelegare.

Sist måndag skreiv ordførar Eva Hove (Ap) og konsernsjef Erik Espeset i Tafjord-konsernet under ein avtale som skal gi tilbod om fibernett til alle husstandane og bedriftene i kommunen. Kostnaden er 24,5 millionar kroner, 7,6 millionar kroner er tilskot frå kommunen sjølv, 7,4 millionar er tilskot frå fylkeskommunen. Dei siste 9,5 millionane skyt Tafjord-konsernet inn i utbyggingsprosjektet. Og utbygginga skjer utan atterhald om kor mange som til slutt koplar seg på.

Det har ikkje komme av seg sjølv. Det har vore arbeidd systematisk med desse utbyggingsplanane i Norddal kommune heilt sidan kommunestyret sette ned ei breibandsnemnd i 2013. Målet var allereie den gongen å få bygd ut fiber til alle husstandane og bedriftene i kommunen. Arbeidet og planane blei tekne med vidare inn i Fjord kommune da Stordal kommune og Norddal kommune slo seg saman frå 1. januar i år.

Takk vere ein kommuneadministrasjon som har vore på saka og leita etter ledige økonomiske midlar, politikarar som i like stor grad har vore med og villige til å bruke midlane som trengst, og ikkje minst midlar frå dei statlege breibandsløyvingane, kan Fjord kommune blir ein av dei aller første utkantkommunane der kvar einaste husstand og bedrift får høve til å kople seg til eit fibernett. Det er unikt.

Det er dei dyraste husstandane som står att å byggje ut. Her har dessverre den «magiske marknaden» svært lite å bidra med, fordi kostnaden per husstand er høg.

Dette burde ha vore regelen i Utkant-Noreg, ikkje unntaket.

Så høyrer vi da også nye tonar frå distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Til Nationen seier at ho ikkje er fornøgd så lenge breibandsforskjellane mellom bygd og by eksisterer.

Det er kanskje å krevje for mykje å få ministeren til å vedgå at ein av grunnane til at forskjellane framleis er så store, faktisk er Høgre-politikk. I årevis har Høgre-folk meint at den såkalla marknaden fint kan ta seg av den digitale infrastrukturen i Noreg – kanskje med ei «lita» årleg støtte over statsbudsjettet til dei områda der marknaden ikkje fungerer så godt.

406 millionar løyvde kroner i år, og oppmoding om å køyre ut anleggsmaskinene, viser vel at jamvel høgrefolk er i ferd med å innsjå at marknaden ikkje alltid er i stand til å løyse alle problem i eit land med spreidd busetjing og trøblete topografi.

I mange år har vi som har arbeidd for fiberutbygginga i kommunen vår, spøkt med at det å leve og bu utan skikkeleg breiband er som å leve og bu med utedass. Alvoret som ligg under er naturlegvis at ein god digital infrastruktur er minst like viktig som eit godt vegnett, som ei god vassforsyning og eit fungerande kloakksystem, for moderne heimar og bedrifter.

I kommunen vår har utbyggingsplanane allereie gitt resultat. Familiar har flytta heim og til utkantane i kommunen nettopp fordi dei veit at dei om kort tid får ei god internettoppkopling som er dimensjonert for framtida.

«Marknaden» har – med ein god del offentlege bidrag – teke seg av ei breibandsutbygging som i dag dekkjer 89 prosent av husstandane. Dekningsgraden er 74 prosent dersom fiber skal vere standarden – og det bør han vere. Det er dei dyraste husstandane som står att å byggje ut. Her har dessverre den «magiske marknaden» svært lite å bidra med, fordi kostnaden per husstand er høg.

Det einaste som nyttar for å tette gapet mellom bygd og by, er statlege milliardar. Tek du den utfordringa, digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland?