Mens industri, Arcus og Staten dro inn 1,2 milliarder kroner på akevittsalget i fjor, ble bøndene som produserer råstoffet avspist med 0,5 promille av summen.

For å dekke etterspørselen etter akevitt, må industrien ta enda flere poteter fra bønda i år.

Aldri før har Vinmonopolet solgt mer akevitt enn i 2020. Salgstallene på 1,9 millioner liter bekrefter det. På bekostning av norske potetdyrkere kan Arcus, Staten, Hoff og Polet le hele veien til banken.

Den populære kultur-drikken, som en gang var et biprodukt av norsk potetproduksjon, skuffer i dag inn milliarder av kroner. For én liter flytende potet på flaske må du ut med rundt 640 kroner. Selv om norsk akevittproduksjon står og faller med norske potetdyrkere, blir de likevel avspist med kun 33 øre per liter.

– Bærekraftig sirkulærøkonomi, kaller administrerende direktør Ingeborg Flønes i Hoff Industrier, akevittproduksjon. At norsk potet er et skoleeksempel på råvare, som er som skapt for sirkulærøkonomi, er det lite tvil om. Alle forstår at søppel både er kostbart og miljøfiendtlig å bli kvitt.

Men svinn satt i system, hvor eneste hensikt er å skaffe seg gratis råvarer, kan aldri bli bærekraftig, Flønes.

Et eksempel på manglende bærekraft er liter’n med akevitt som koster 640 kroner på Vinmonopolet. Av det forsyner Staten seg med 324 kroner i alkoholavgift. Dyrkerne, som produserer 3,3 kilo potet per liter, får 33 øre. De resterende 315,67 kronene fordeles mellom spritprodusenter og utsalg.

I fjor solgte Vinmonopolet 1,9 millioner liter akevitt til den nette sum av 1,2 milliarder kroner. I avgift dro Staten inn over 600 millioner kroner. Som takk for råvarene satt de norske potetdyrkerne igjen med til sammen 628 000 kroner. Ironisk nok utgjør dette ca. 0,5 promille i fortjeneste av salget.

Ingeborg Flønes, som også er styremedlem i Arcus, gjemmer seg bak avrensordningen. En ordning mellom staten, potetdyrkerne og Hoff Industrier. Dengang akevittproduksjon var basert på et biprodukt. Hele formålet med ordningen var å utnytte de potetene som var uegnet som matpotet til biprodukter. Blant annet til å produsere akevitt.

I dag betaler Staten 50 øre per kilo potet som industrien definerer som avrens. Fratrukket transport sitter potetdyrkerne igjen med rundt 10 øre per kilo. Og når vi vet at Staten drar inn 600 millioner kroner årlig i alkoholavgift bare på salg av akevitt til det norske folk, blir utbetalingen for avrens bare som lommerusk å regne.

Hoff Industrier har investert 100 millioner kroner for å foredle sprit av poteter. Den enkelte potetbonden har investert rundt 10 millioner kroner for å produsere mat på bordet til det norske folk. At alle parter forstår at bærekraft betyr at avkastning på investert kapital er nødvendig gjennom hele verdikjeden burde vært en selvfølge.

Når Staten forsyner seg med en avgift som tilsvarer over halve salgsummen per liter, blir Staten en direkte trussel for matberedskapen til det norske folk. Ringvirkningene av grådigheten i norsk akevittproduksjon betyr at distriktskommuner også frarøves friske, nødvendige skattekroner i kommunekassene årlig.

Tre prosent fortjeneste til potetdyrkerne per liter akevitt, noe som tilsvarer 20 kroner, kunne gjort norsk akevittproduksjon bærekraftig. I stedet velger Hoff Industrier, Arcus og Staten sakte, men sikkert å skjære av gullgreina de selv sitter på.

Men før de faller, skal de ut å stjæle enda flere poteter!