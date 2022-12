Usunt debattklima er noko anna enn negative historier

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Denne samblandinga har ikkje motlause bønder, som ikkje gjer anna enn å vere ærlege om sin verkelegheit, fortent.

I Dagsnytt 18 den 29.11 forklarte bonde og landbruksrådgivar frå Lund i Rogaland, Guro Hansen, om si oppleving av at Sandra Borch avfeier og bagateliserer ekte, alvorlege historier som ekkokammer sitt innlegg «Jordbrukets triste ekkokammer» i Alltinget 20.11.

Borch svarte med å peike på at mange kvier seg for å delta i jordbruksdebatten på Facebook fordi detbattklimaet er såpass tøft, og utdjupte det slik: «Det gjeld ikkje berre i jordbruksdebatten, eller debatten om landbrukspolitikk, men særleg der ser me at det har vore ein veldig polarisering og tøffe stemmer som har gjort at me har fått eit usunt debattklima.»

Som ung kvinne og tidlegare stortingskandidat for MDG er eg ein av mange som har erfaringar med usunne debattklima. Eg forbind det med folk som bruker latterfjes-emoji om andre folks ulukke, eg tenkjer på uhyggeleg sarkasme, polariserande stråmannsargumentasjon, personangrep, hets, og i verste fall truslar. Ingenting av dette er akseptabelt, uansett kven det kjem frå og kven det er retta mot. Der veit eg eg og Borch er heilt einige.

Eg har også mange års erfaring i kommentarfelt om norsk jordbruk, og vil difor stille meg kritisk til Borch sin påstand om at er det «særleg i jordbruksdebatten» at debattklimaet er polarisert og usunt. Min partikollega frå MDG, Lan Marie Berg, må ha livvaktar som konsekvens av valdstruslar, som spring ut av haldningar dyrka fram i hatefulle kommentarfelt. Frp er partiet som er aller mest utsett for truslar, og i 2020 fekk til dømes innvandrinspolitisk talsmann, Jon Helgheim, truslar av ein mann som PST seinare gjorde våpenfunn heime hjå.

I undersøkinga «Stortingskandidatenes erfaringar med netthets» frå 2021 vart det meldt om at klima og miljø og innvandring og integrering var saksfelta som utløyste mest hets, og etter mi erfaring gjenspelar det også kva debattar som har aller mest galle i seg på Facebook.

Når det er sagt finst det galle også i kommentarfelt om jordbruk. Likevel vil eg hevde at blant jordbruksdebattane er det relativt lite polarisering og usunnheit i debattane om bøndens økonomi og velferd, som det verker som Borch viser til. Det er debattane om rovdyr, dyrevernsaktivistar og til dels kulturkrigar om kjøt og veganisme som er mest prega av usunne kommentarar, og eg har sett mange folk frå begge sider av saka i desse debattane som bør jobbe ganske mykje med uttykksformen sin. Samstundes vil eg lyfte fram at det også er mange gode førebilete i desse debattane, som slår ring rundt dei som blir ufint behandla uavhengig av ein er einig i sak.

Til den grad det er polarisering og usunnheit i jordbruksdebattane om bondens økonomi og velferd, som eg også ser nokre døme på at det er, er eg einig i at det ikkje er konstruktivt. Og eg vil applaudere for Borch som eit førebilete når det gjeld å peike på det demokratiske problemet ved at nokon blir skremt vekk frå å delta. Sjølv om folk har det vanskeleg, må dei oppføre seg.

Men skiljet mellom kritikken av ugrei debattkultur og av einsidigt negative hisorieforteljinger er for utydeleg i Borch sin argumentasjon. Og det er ugreit å antyde at dei som deler negative, men ærlege historier frå sin verkelegheit som bonde, generelt er med på å lage eit usunt debattklima. Ærlegheita er bøndenes måte å rope varsko for norsk matsikkerheit på, og kjempe for seg og sine etterkommarar sine vilkår. Positivitet og solskinnshistorier blir det meir av når jordbruket får den inntektsjamnstillinga dei er lova.