Useriøst om torsk, skarv og sel

I et innlegg i Nationen 19. desember skriver den utrettelige skarvemotstanderen Arnt Orskaug om kysttorsken i Oslofjorden. Her kommer han med en rekke feilaktige og udokumenterbare påstander som ikke er i tråd med kunnskapen vi besitter.

Ikke overraskende er det skarven som er skyld i problemene for torsken i Oslofjorden, ifølge Orskaug. Men, som han selv skriver, finner han ikke støtte i sitt syn hos fagetater hos verken Miljødirektoratet eller Fiskeridirektoratet.

For meg som har mitt daglig virke i Lofoten og Vesterålen, med et relativt sunt økosystem og tusenvis av storskarv, fortoner den oppkonstruerte debatten rundt påståtte skadevirkninger seg absurd.

Problemene i havet her i Lofoten er først og fremst knyttet til sjøfuglenes tilbakegang, og det er i hvert fall ikke skarvenes skyld! Skarven er en generalist, den fanger det som opptrer tallrikt og i optimal størrelse. Skarvens tilstedeværelse er et sunnhetstegn, og først og fremst en indikator på at det er tilstrekkelig med fisk til stede.

Litt fakta: I Oslofjorden finner man stort sett storskarv Phalacrocorax carbo. Brorparten er gjerne av underarten P. c. sinensis, ofte kalt mellomskarv. Denne er mer knyttet til ferskvann enn nominatunderarten av storskarv P. c. carbo, som finnes langs kysten fra Hordaland og nordover.

Annonse

Mellomskarven var utryddet i flere europeiske land på grunn av overbeskatning så sent som på 1960-tallet, og den europeiske hekkebestanden var redusert til kun 4000 par. Populasjonen har heldigvis tatt seg opp igjen som følge av beskyttende tiltak. Dette har også vært tilfellet i Norge, hvor hekkebestanden ble anslått til ca. 2000 par i perioden 2008–2010.

Bestanden ser ut til å ha økt noe i Norge de siste årene, og bestanden teller nå ca. 2500 hekkende par langs kysten av Øst- og Sørlandet. Ikke-hekkende fugler streifer rundt på jakt etter mat, og noen havner i Oslofjorden, og også f.eks. i Mjøsa.

Skarven har en naturlig tilhørighet alle disse stedene. At noen fuglearter øker i antall må vi glede oss over, og det er ikke grunnlag for å si at mellomskarven truer lokale fiskestammer. Men det pågår debatt og forskning på hvordan økt tilstedeværelse av skarv påvirker fiskebestandene på innlandslokaliteter i Norge, etter påtrykk fra sportsfiskere.

I et NINA-prosjektet ved Lågen i Oppland undersøkte man 247 gulpeboller som inneholdt otolitter (ørestein fra fisk). Konklusjonen ble at skarven spiser lite harr og ørret, som fiskerne var bekymret for, men mye sik og lagesild. Disse er stimfisker med gytetid i den perioden det er flest storskarver i området. Også dietten hos mellomskarv ved salt- og brakkvannsområdet Øra i Østfold har blitt undersøkt. Her var 30 fiskearter representert, og torsk stod for 8 prosent av inntatt føde i 2011, og 4 prosent i 2002. Kort sagt spiser skarven det det er mest av.

Heller ikke sel er noen trussel mot økosystemet. En undersøkelse fra Havforskningsinstituttet av steinkobbes diett på Sørlandet som nettopp ble publisert, viser at heller ikke denne konkurrerer med sportsfiskere eller yrkesfiskere. Totalt 121 avføringsprøver viser at steinkobben i sør har et variert kosthold.

Under én prosent av fisken som var spist var torsk. Havforskningsinstituttet har også sett på matvanene hos steinkobba i Østfold. Over ett år viste analysene at selens mageinnhold besto av 85 prosent av fisken øyepål. Selv om den også spiser sei og torsk, er ikke dette hoveddietten.

Forringelse av økosystemer som følge av overfiske, utbygginger (f.eks. vannkraft), avrenning fra jordbruket og klimaendringer skaper utfordringer for fiskebestander verden over. Også i Norge er det naturlig å lete etter lignende årsaker når man ser bekymringsfulle endringer.

Globalt er heller ikke menneskers forbruk av fisk bærekraftig, viser en forskningsrapport publisert av FN (FAO) i år. En tredel av verdens fiskebestander er overfisket, mens 60 prosent er maksimalt utnyttet. Når 35 prosent av all fisken kastes, er det nok en gang grunn til å sette søkelys på egen rase, som så mange ganger før.