I en leder i Nationen 4. mai skriver avisen "Det er selvsagt alvorlig når forvaltningen selv bryter med norsk lov, og ser bort fra formålet i havressursloven". Det er en ærlig sak at avisen har tatt politisk standpunkt i fiskeripolitikken, men det er useriøst å beskylde regjeringen for lovbrudd når det ikke er riktig.

Lederskribenten kan umulig ha lest Riksrevisjonens rapport. Beskyldningen om lovbrudd er totalt grunnløs og uten belegg. Ingen steder i rapporten påpekes det at noen av regjeringene i perioden 2004–2018 har brutt fiskerilovene, verken nåværende regjering eller den rødgrønne.

Vi har lyktes med å få lønnsomhet i fiskerinæringen. Det er beste utgangspunktet for å få til mer investeringer i utvikling og aktivitet langs kysten.

Vi har lyktes med en bærekraftig forvaltningen av våre fiskebestander. Fiskebåtene er mer moderne, arbeidsforholdene bedre og fiskerne tjener godt.

Grunnprinsippene i havressursloven og deltakerloven står fast. Dette er to av de viktigste lovbestemmelsene i norsk fiskeripolitikk, som et bredt politisk flertall står bak – inkludert denne regjeringen.

Mange steder langs kysten har det vært en reduksjon i fiskeriaktiviteten. Rapporten viser også at aktiviteten har økt mange steder.

Det burde for øvrig ikke overraske noen at ting har endret seg, gjennom en periode på 15 år. De siste årene har det skjedd store endringer i samfunnet. Dette påvirker fiskerinæringen som alle andre næringer. Forhold som demografi, ny teknolog, handelspolitikk, valutakurser og prisene på råstoff spiller inn. Vi kan altså ikke bare se på endringene i kvotesystemet når vi skal gjøre opp status for næringen og kysten.

Det er heller ikke overraskende at noen fartøyeiere tjener gode penger når lønnsomheten i norske fiskerier er så god som den er. Den norske fiskeflåten er imidlertid variert, med alt fra små sjarker til store havgående fartøy.

Eierskapet i fiskeflåten er fortsatt spredt utover hele norskekysten. Det er fortsatt slik at majoritetseier i fartøyene må være aktiv fisker. Slik skal det fortsatt være.

Riksrevisjonen har et viktig oppdrag med å være vaktbikkje for forvaltningen og at denne er i henhold til Stortingets vedtak. Jeg har i mitt svar til dem sagt at jeg vil vurdere alle anbefalinger om oppfølging. Men det er ingen holdepunkter for å hevde at denne eller tidligere regjering har brutt norsk lov. En slik påstand er rett og slett feil.