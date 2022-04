Urimelig at fjørfebøndene sitter igjen med energiregningen alene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For å kutte fossile utslipp i landbruket må dagens kompensasjonsordning omfatte mer enn bare strøm.

Regjeringen varslet nylig at de vil forlenge strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen ut mars 2023. For bønder hvor produksjonen er basert på strøm, vil denne ordningen gi bra uttelling. For bønder som bruker gass eller andre fossile oppvarmingskilder gir ordningen null støtte og det skaper stor usikkerhet.

Regjeringen kan umulig være klar over at det i dag er et fåtall fjørfekjøtt-bønder som varmer opp huset med strøm. For flertallet av fjørfekjøtt-bønder er det prisen til fossile oppvarmingskilder som er problemet.

Ifølge en analyse utført av AgriAnalyse i 2020 bruker 64 prosent av fjørfekjøtt-bønder fossile energikilder som natur- og propangass som hovedoppvarmingskilde. Kun 2 prosent av kyllingbønder oppga å varme opp kyllinghuset med strøm.

Dette gjelder særlig kyllingbønder i Rogaland, hvor det for enkelte kun er 13 prosent av totalt energibehov knyttet til kyllingproduksjon som er strøm. De resterende 87 prosent er gass.

Slik kompensasjonsordningen er nå har den nærmest ingen betydning for norske fjørfekjøtt-bønder. Det virker rett og slett som at dette er en glemt post.

Et samlet norsk landbruk har inngått en klimaavtale med Regjeringen, som skal kutte og binde 4–6 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Som et av åtte tiltak er fossilfri oppvarming.

Norske fjørfebønder ønsker å være med i klimadugnaden. En tredjedel av fjørfebøndene har allerede investert i fornybare energikilder. Men, det koster å investere i fornybare løsninger.

En investering i et halm- eller flisfyringsanlegg koster fort 1 million kroner. Når utgifter på fôr, energi, gjødsel og andre innsatsfaktorer fyker i været blir det lite igjen til nye investeringer.

Norske fjørfeprodusenter produserer en betydelig andel mat til det norske folk med bærekraftige driftsmetoder, friske dyr og god dyrevelferd. Utslippene fra norsk fjørfeproduksjon er små, og ved å bytte ut fossile energikilder vil vi ha innfridd et av målene i Landbrukets klimaplan.

For å få til et grønt skifte trengs det økonomiske muskler. Da kan ikke fjørfeprodusentene sitte med hele energiregningen alene. Vi må få på plass en kompensasjonsordning for de økte energikostnadene, og det raskt.