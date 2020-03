På Stortinget har vi stor innflytelse på hvordan folks liv blir og hvordan tryggheten til landets mange familier er. Derfor har det vært helt avgjørende for oss å sørge for at pelsdyrbøndene skulle få en skikkelig kompensasjon og erstatning.

Dette er personer som har jobbet et langt liv, som bygde nye anlegg, bygde seg et levebrød og har bidratt med verdiskaping gjennom arbeidet sitt. Uansett hva man mener om vedtaket om avvikling, burde alle være enig i at vi skulle sørge for trygghet for familiene som blir berørt.

Det var derfor Arbeiderpartiet i fjor vår tidlig tok til orde for at vi måtte sikre at de ekspropriasjonsrettslige prinsippene lå til grunn sånn at alle fikk en trygg behandling og ordentlig erstatning.

Dette forslaget, som ble forsøkt avfeid i ganske kraftige ordelag fra flere fra regjeringen, er det samme som Stortinget vedtok som en fornuftig ordning. Det er vi i Arbeiderpartiet glad for, fordi dette handler om alle familiene som har hatt en vanskelig og usikker tid.

I mitt innlegg i debatten tok jeg som eneste representant opp situasjonen for pelsdyrfôrlagene, som er viktige brikker i det som kalles sirkulærøkonomien. De lager nemlig noe nyttig ut av slakteavfall av både fisk og dyr.

Dessverre blir ikke disse viktige industribedriftene tilgodesett med ekstraordinære midler til omstilling, men blir henvist til de ordinære omstillingsmidlene, som dessverre er altfor små.

Dette mener vi i Arbeiderpartiet er sterkt urettferdig, all den tid pelsdyrbøndene ser ut til å få full erstatning.