Upresist om trua arter i skog

Hatlinghus gir inntrykk at det bare er 810 av de trua artene i skog som påvirkes negativt av skogbruk. Ifølge Rødlista er det derimot 1132 trua arter hvor kommersielt skogbruk er oppgitt som påvirkningsfaktor. Dette tallet inkluderer ikke bare hogst, men også aktiviteter som treslagsskifte og skogreisning. Det er altså ikke bare arter i skog som inngår i vårt tall på antall arter som påvirkes av skogbruk.

Hatlinghus hevder at blant hans 810 arter finner han om lag 90 arter som lever i naturskog når han leter i Rødlista. Vi vet at om lag 84 prosent av de trua artene i skog lever helt eller delvis i gammelskog. En stor andel av disse artene vil man også finne i skog med naturskogpreg. Det reelle antallet trua arter som lever i naturskog er trolig nærmere 900 enn 90, slik Hatlinghus hevder.

Hatlinghus hevder også at de fleste av disse artene er sikret som følge av skogbrukets miljøstandarder utviklet for et bærekraftig skogbruk. Det er liten tvil om at bildet hadde sett verre ut hvis skogbruket ikke tok miljøhensyn. Men betyr det nødvendigvis at disse artene er sikret?

Nibio publiserte i 2020 en rapport om naturskog i Norge skrevet av Storaunet og Rolstad. Der kan man lese at i 1990 var 57 prosent av den produktive skogen "etablert før 1940". Denne skogen definerer Nibio som naturskog. Arealet av denne skogen var redusert med 28 prosent i løpet av 26 år (mellom 1990 og 2016).

I den grandominerte naturskogen på høy og middel bonitet (produksjonsevne) ser man den største reduksjonen. På Østlandet er arealet av denne skogen redusert med 57 prosent. Denne reduksjonen i skog med naturskogskarakter vil påvirke arter som i hovedsak har naturskog som leveområder. Man kan derfor ikke si at disse artene er sikret.

Det er heller ikke riktig, som Hatlinghus hevder, at det er i Telemark, Trøndelag og Nordland vi har de største forekomstene av de trua naturskogsartene. Områdene med flest trua gammelskogsarter finner man på Østlandet, noe som har sammenheng med at det er der vi også har den største reduksjonen i naturskog-areal.

Hatlinghus skriver også "bare tre av de 90 artene har hatt en reell populasjonsnedgang siden 2015 ifølge Artsdatabanken". Dette er ikke korrekt og dessverre en feil tolkning av Rødlista. Det som er riktig, er at man i Rødlista finner tre trua arter, påvirket av skogsbruk, som har fått endret kategori som følge av reelle populasjonsendringer siden 2015. Det kan være disse tre artene Hatlinghus viser til.

For de fleste arter har vi ikke statistikk på populasjonsendring siden 2015. Likevel antar vi at om lag 1140 av de trua skoglevende artene har populasjoner som har gått tilbake innenfor den perioden vi vurderer, som er 30–40 år for mange arter. Denne antakelsen om at artene er i tilbakegang er blant annet basert på statistikken fra Nibio.

I motsetning til det Hatlinghus antyder i sin kronikk, er det ikke Artsdatabanken sin oppgave å evaluere effekten av hensynsarealer i skog eller andre forvaltnings- og skjøtselstiltak. Skogbruket står fritt til å sammenholde data fra Artsdatabanken med sine egne data på hensynsareal for å evaluere effekten av denne typen tiltak.

For den som er interessert i mer informasjon om trua arter i skog, kan man finne en fordypningsartikkel om emnet på nettsidene til Rødlista for arter på artsdatabanken.no.