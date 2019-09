Unyansert om ulv

For det første har rovviltnemnda i Oppland alltid vedtatt en lisenskvote for å ha noe å gå på når ulven måtte dukke opp. For det andre stiller dagens nye lisensfellingsperiode (1. desember. til 31. mai) andre krav til nemnda, da perioden nå samstemmer mer med tida da ulv kan være i Oppland. En kvote på 5 ulver betyr heller ikke at man må, men kan felle 5.

Hittil i år har det ifølge Rovbase vært observert ulv 8 ganger i Oppland, 4 av gangene i lisensjaktperioden, mens det ifølge samme database har vært drept sau 5 ganger, 1 gang i lisensjaktperioden. I tillegg er det dokumentert 2 spor av ulv og tatt 10 DNA prøver.

2019 har antagelig vært et «snilt» ulveår i Oppland, men tilbake i åra kan de dessverre vise til store tragedier. Et eksempel er i 2017 da ulven «Hurdals-tispa» på Hadeland/Toten forårsaka så stor skade at 905 sau og lam måtte erstattes.

De siste 10 årene er gjennomsnittlig 375 sau og lam erstattet med ulv som skadegjører hvert år. I de samme åra har 20 ulver bøtt med livet i Oppland, 2 pr. år og 4 av de i dagens lisensjaktperiode, mens flere startet ferden sin i Oppland i dagens lisensjaktperiode, deriblant den såkalte Hurdals-tispa.

Å tro at rovviltnemnda i Oppland bare slenger frem en meningsløs lisenskvote på ulv er å tro på julenissen. For i motsetningen til julenissen, så er det den virkelige ulven som kommer til Oppland hvert år. Rovviltnemnda i Oppland prøver å gjøre det samme som nesten alle andre rovviltnemnder i forvaltningen av freda rovvilt: De viser gjennom vedtaket at de prøver å utføre jobben de er pålagt av Stortinget.