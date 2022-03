Unyansert om konkurranse og dagligvare

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I en kommentar 1. mars uttrykker politisk redaktør i Nationen, Anne Ekornholmen, bekymring og frustrasjon over konkurransen mellom dagligvarekjedene, og foreslår tiltak som skal styrke konkurransen.

Virke er opptatt av at vi skal ha sunn og god konkurranse i verdikjeden for mat. Sunn konkurranse er viktig for at verdikjeden skal være effektiv, og for at forbrukerne skal få et godt vareutvalg og lave priser.

Dessverre er Ekornholmens kommentar unyansert og unnlater å påpeke flere forhold som er viktig i diskusjonen om konkurranseforholdene i verdikjeden for mat.

Det gjelder blant annet betydningen den høye konsentrasjonen i en rekke leverandørmarkeder har for vareutvalg og priser til forbrukerne, effektene av dagligvarekjedenes egne merkevarer og utviklingen i matpriser over tid.

I diskusjonen om markedsmakt vises det til at det er få dagligvarekjeder i det norske markedet. I Norge har vi Norgesgruppen og Coop, som eier en rekke kjeder, Rema, Bunnpris og nettaktøren Oda. I tillegg kommer butikker med bredt vareutvalg og grensehandel. Strukturen på dagligvaresiden er ikke så ulik våre naboland.

Vi skiller oss imidlertid ut ved at vi har en betydelig konsentrasjon på leverandørleddet, og de største leverandørene har svært høy markedsandel i flere kategorier. Få leverandører gir gjerne mindre vareutvalg og høyere priser. Konkurransen mellom leverandørene har dermed stor betydning for hva vi forbrukere finner i butikkhylla, og hva vi må betale.

Ekornholmen synes å beklage at det ikke er gått videre med et forslag om å utrede et forbud mot dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV). Bakgrunnen er at EMV bidrar til å presse andre produsenters varer ut av butikkhylla og gir dagligvarekjedene større kontroll og inntekter.

Men hun unnlater å nevne at EMV også bidrar til mer konkurranse blant leverandørene, økt vareutvalg til forbrukerne og markedsmuligheter til leverandører de ellers ikke ville hatt.

Det er bra for forbrukerne at store og mektige leverandører blir møtt med tøffe forhandlinger fra dagligvarekjedene. Dette er med på å gi forbrukerne lavere priser og mer innovasjon. Det rimer derfor dårlig at de som sier de ønsker mer konkurranse i dagligvaremarkedet tar til orde for tiltak som faktisk kan redusere den.

I debatten om matpriser hører det også med at prisene svinger mye gjennom året. Utviklingen i matprisene bør derfor ses over tid. I perioden 2010-2021 har den gjennomsnittlige prisveksten for matvarer og alkoholfrie drikkevarer vært lavere enn veksten i den totale konsumprisindeksen (KPI). Dette underbygger at konkurransen mellom dagligvarekjedene bidrar til å holde matprisene nede.

Virke er gjerne med på en diskusjon om konkurranseforholdene i verdikjeden for mat, men debatten må være faktabasert og fange opp de ulike utfordringene i verdikjeden. På den måten kan vi komme fram til gode og effektive tiltak, til det beste for forbrukerne, bonden og markedsaktørene.