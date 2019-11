Unyansert om kjøt

I klimasamanhengen er spørsmålet kjøt eller ikkje kjøt altfor unyansert til at det har særleg interesse.

Alt liv treng noko å liva av. Vi menneske er som grisen og høna altetande, men samstundes det som heiter å vera heterotrof. Vi klarer ikkje å samle energi direkte frå sollyset, slik som plantene gjer. Vi treng nokon til å gjera det for oss.

Plantene er autotrofe. På grunn av klorofyllet klarer dei å byggje stoff av den energien dei får frå sola. Den energien er vi alle avhengige av.

For at det skal gå godt med jorda vår er det avgjerande at vi får korta inn vegen frå solstrålen mot det grøne bladet og til næring for kroppane våre.

Beste energiutbyttet får vi når vi et plantekost og slik plantekost som er dyrka i nærleiken. No er det slik at mennesket vanskeleg kan få alt det som det treng frå planter åleine. Noko animalsk protein er viktig for å kunne byggje og halde ved like kroppsmasse, nervebanar, fordøyingsapparat.

Vi treng om lag 1 gram protein per kilo kroppsvekt per dag. Det er bra om noko av denne proteinen kjem frå dyreriket. Det dreiar seg om aminosyrer og feittsyrer som vi treng for å kunne fungere godt. I sær for den oppveksande slekta er det viktig med tilførsel animalsk protein og animalsk feitt.

Effektive kjelder til animalsk protein og animalsk feitt er vill fisk, egg frå frittgåande høner, mjølk og mjølkeprodukt. I mjølkeproduksjonen får i att 40 prosent av energien vi gjev kyrne. Når denne energien er gras frå område vi ikkje kan dyrke annan mat på er kua vår beste ven til å skaffe oss billeg protein.

Når vi held ku, får vi eit biprodukt i form av kalvar som gjev kjøt. Vi kan også få kjøt av husdyr som et gras og buskar frå hei og fjell. Litt kjøt og feitt kan vi jamvel få av avfallsprodukt ved å gjeve skuler, lettkorn og anna rask til gris og høner. Dei utnyttar også 40 prosent av energien i det som dei et.

Den fordervelege maten er den som representerer eit reint sløseri. Då talar vi om produksjon av kjøt og fisk basert på mat. Det som vi kallar kraftfôr er rett og slett mat som også menneske kan eta. Ammeku basert på kraftfôr og oppdrettslaks er dei store i samanhengen. Mykje av denne maten kjem frå Brasil. Han er frakta halve veda rundt. Oppdrettslaks får seg ein til dels ein ny runde, og i lufta. Kinesarane er så flinke til å pakke.

Transport av mat halve verda rundt er forderveleg. Enno verre er det når vi sløser bort denne menneskematen ved å lata han vera fór for husdyr. Fellesnemninga på desse er matetande dyr. Dei er våre konkurrentar i matfatet.

Oppdrettslaks er i den økologiske samanhengen ein versting. Kvart år gjev vi mat nok til å fø 3 millionar menneske til fisken i merdane. Det er ikkje berre eit dumt sløseri. Det er rett og slett umoralsk. Ufatteleg at det er lovleg.