I en kronikk i Nationen 1. juli benytter leder i Negotia, Monica A. Paulsen, den ekstraordinære situasjonen vi nå er inne i til å komme med unyanserte påstander om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Virke er opptatt av at vi skal ha effektiv konkurranse i verdikjeden for mat. Det er viktig for et godt vareutvalg til lave priser, effektivitet og innovasjon, samt arbeidsplasser og verdiskaping.

Det er riktig som Paulsen påpeker at matprisene har blitt justert, til dels betydelig, fra 1. juli. Prisene går opp fordi leverandørene har økt sine priser til dagligvarekjedene. Situasjonen nå er ekstraordinær, der mange prisøkninger inntreffer samtidig; blant annet økte råvarepriser, samt økte gjødsel-, drivstoff- og strømpriser. Matprisene svinger mye gjennom året, og utviklingen bør derfor ses over tid.

Over tid har prisene på mat og drikke steget mindre enn prisene ellers i samfunnet. I 2021 falt matvareprisene med 2 prosent.

I sin analyse peker Paulsen på konsentrasjonen blant dagligvarekjedene, vertikal integrasjon og dagligvarekjedenes kontroll over butikklokalene, men tar ikke innover seg konkurransesituasjonen på leverandørleddet. Det er betydelig konsentrasjon på leverandørleddet, og de største leverandørene har svært høye markedsandeler.

Få leverandører har gjerne sammenheng med mindre vareutvalg og høyere priser. Konkurransen mellom leverandørene har derfor betydning for hva forbrukerne møter i butikkhylla av pris og utvalg.

Det er riktig at dagligvarekjedene over tid har styrket sin posisjon. Konkurranse og teknologisk utvikling har tvunget fram strukturendringer. Slike tilpasninger og effektiviseringer er en naturlig og viktig del av markedsmekanismen.

Det er bra for forbrukerne at store og mektige leverandører blir møtt med tøffe forhandlinger fra dagligvarekjedene. I fravær av tøffe forhandlinger kan det hende prisene i butikken hadde vært enda høyere.

I sin kronikk uttrykker også Paulsen bekymring for hvordan dagligvarekjedene påvirker jobbskapingen rundt omkring i landet. Det som ikke kommer fram, er at dagligvarehandelen alene gir jobb til rundt 100.000 mennesker i Norge. Svært mange unge arbeidstakere starter sin yrkeskarriere i handelen. Dagligvarehandelen gir også muligheter for mennesker som har redusert arbeidsevne og hull i CV.

I VG 18. mai 2022 trekker Nav-direktør Hans Christian Holte fram dagligvarebransjen som en bransje som satser mye på opplæring av personer med lav eller mangelfull utdannelse.

Bildet er langt mer nyansert enn Paulsen gir inntrykk av. Hun er ikke alene om slike analyser. Hvorfor det er slik kan man bare undre seg over.