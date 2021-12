Unyansert av Nationen om rødlista

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For de aller fleste artene som får endret kategori på rødlista, inkludert til det positive, skyldes endringen ny kunnskap eller ny tolking av eksisterende kunnskap, ikke nødvendigvis fordi det står bedre til i naturen eller fordi det er gjennomført tiltak som har bedret situasjonen.

Vi i WWF Verdens naturfond bejubler gjerne når man klarer å gjennomføre tiltak som hjelper en art ut av de aller “farligste” kategoriene, slik vi ser med fjellrev som har gått fra å være kritisk truet til sterk truet. Dessverre er fjellreven en av få suksesshistorier man kan vise til innen norsk naturforvaltning. Det er de færreste artene forunt å få en slik spesialtilpasset, helhetlig og langsiktig redningspakke som fjellreven har fått over mange år. Snarere tvert imot.

Antallet rødlistede arter har ikke endret seg så mye de siste årene. Vi ødelegger med andre ord naturen i samme tempo som før. Det kan umulig tolkes som en positiv utvikling. Bunnlinja er like fullt at det er flere arter som har gått inn på rødlista enn som har gått ut, og at det er flere arter som har havnet i en “dårligere” kategori enn som har fått "bedre” kategoriplassering. Alt i alt har det altså blitt flere truede arter i Norge, og flere arter med forverret status siden 2015. Det synes vi absolutt er verdt et varsko.

Ni av ti arter som er truet i Norge i dag er påvirket av arealbruk i en eller annen form, enten at artenes leveområder ødelegges eller forringes. Dette inkluderer blant annet slåttemarker, der artene er avhengig av skjøtsel, og hvor WWF jobber for at myndighetene skal sette inn langt større restaureringsinnsats enn i dag. Samtidig er om lag halvparten av de utrydningstruede artene truet av skogbruk. Dagens intensive skogbruk med flatehogst, granplantasjer, gjødsling og markberedning, gjør skogen vanskeligere å leve i for alle artene som trenger gammel, variert naturskog med mye død ved.

For at vi skal kunne bevare disse artene, må vi ta langt bedre hensyn til naturen enn det vi gjør i dag, både gjennom vern, restaurering av skadet og ødelagt natur, samt gjennom strengere miljøhensyn i både skognæringen og andre sektorer som påvirker naturen negativt.

Én ting har Bårdsgård likevel rett i: Alle tjener på mer nyansering i kommunikasjonen om rødlistede arter. Verden er inne i en naturkrise, og da er det viktig å ha riktig forståelse av kunnskapsgrunnlaget vi sitter på. Bare slik kan vi få på plass gode og treffsikre tiltak som kan hjelpe både oss og naturen.