Ungdommen og skogbruket viser vei

I vår har vi i Arbeiderpartiet hatt gleden av å møte ungdom som har fått jobb i skogen, med planting. Dyktige ungdommer, med innsatsvilje, stolthet og glede i oppgaven.

Her, som i alt annet arbeid, kreves opplæring. Enten du skal ha din første jobb på bensinstasjonen, på sykehjemmet, i lokalavisa eller i skogen, må du få muligheten til å sette deg inn i arbeidsoppgavene.

Lærdommen fra framtidsrettede ledere i skogbruket er klar: Ved å gi de unge den nødvendige opplæringen, får flere unge et første møte med arbeidslivet som bygger selvtillit og mestring.

Verdien for ungdommen av å få denne tidlige arbeidserfaringen og en referanse å vise til, er større enn det enkelte tror. Dersom du har hatt jobb som tenåring, har du større sjanse for å bli prioritert i bunken når du søker jobb i 20-årene.

Unge folk følger med hvor mulighetene ligger. Koronaen har gjort at flere fatter interesse for jordnære utdanninger med planter. NRK kunne forrige uke melde at det nå er en klar økning i antall søkere til både gartnerutdanninger og skogfag.

I tillegg til at flere ønsker seg til skogfag, vil det etter denne våren også være godt over 200 nye unge i Norge som har førstehånds arbeidserfaring fra skogen. Gjett om disse også kan tale skogbrukets sak når de blir eldre og beslutningstakere i samfunnet?

Hvis ikke ungdommen vår skulle få lov til å få arbeidserfaring fra for eksempel bensinstasjonen, sykehjemmet eller i landbruket, hvor skulle de starte? Ledere i arbeids- og næringslivet som slipper ungdom til, gjør derfor en viktig jobb for landet.

Forskningen viser nemlig at de sosiale og økonomiske forskjellene på folk oppstår i ung alder. Bare halvparten av landets 17-åringer får sommerjobb. Tall fra SSB viser at unge som vokser opp i rike familier med nettverk i næringslivet, statistisk har større sjanse for å få sommerjobb eller annen arbeidserfaring enn unge fra familier med gjennomsnittlig eller svakere økonomi.

Trygghet, tilgang på penger og tro på framtida blir dermed ytterligere skjevfordelt. Klasseskiller forsterkes.

Unge har i likhet med blant andre folk i reiselivet og serveringsbransjen blitt hardt rammet av nedstengningen av samfunnet. Ungdom har tapt undervisning og fått redusert utdanningskvalitet. Flere har mistet både deltidsjobb og inntekt.

Mange har sittet alene. Vi har foreslått at Nav under denne krisa må få lov til å reise ut til skoler og studiesteder, for å henvende seg til ungdom direkte. Slik kan vi rekruttere motiverte unge til flere tusen jobber innen matproduksjon.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sa på Dagsnytt Atten 23.februar at «det er godt, det er faktisk godt forslag fra Arbeiderpartiet». Men bare noen uker senere slo høyreregjeringen og Frp seg vrange. De stemte utrolig nok ned forslaget som deres egen arbeidsminister hadde rost.

Siden har som kjent regjeringens rekrutteringsopplegg og resultater vært for svake.

Ingenting vil være bedre enn om vi nå sammen slår fast at Nav får både muligheten til og oppgaven med å rekruttere blant flere titalls tusen unge. De regionale Nav-avdelingene kan gjøre jobben, men de trenger en beskjed fra regjeringen om at de får lov til å reise ut på skolene og studiestedene. Hvis de får beskjed om dette, vil flere unge kunne få oppleve mestring i sommer, og få arbeidserfaring å vise til for resten av livet.

Slik som de mange unge som akkurat i dette øyeblikket gjør viktig arbeid for oss alle i skogen.