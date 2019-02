Underlig av Pollestad

En kunne undre seg over hvilket ærend Pollestad var ute i, for dette kunne likne på retorikk fra Frp, partiet som skamløst har flagget sine klimafornektere. Var det ment som et frieri til de av Frps velgere som fortsatt tviholder på at klimaendringene ikke er menneskeskapte?

Vi tror ikke at Pollestad er klimaskeptiker, men det er uansett uklokt å stemple personer og organisasjoner som arbeider med å redde klimaet på kloden som elitistiske. For eliten på dette saksfeltet, som besitter både makt og midler, er de som representerer oljeselskapene, og som bruker enhver anledning til å fortelle oss at «verden trenger mer olje», at «norsk olje er renest i verden» osv.

Det kan synes som om Pollestad ikke helt har tatt inn over seg at Sps medlemmer og velgere i stor grad er folk som ønsker en offensiv miljøpolitikk, og som til og med ser muligheten for at Sp kan innta en lederrolle i klimakampen. Pollestads utspill forsterker i stedet inntrykket av at Sp ikke har en samlende og omforent strategi for å stoppe klimaødeleggelsene. Dette gir den viktige kampen for levende distrikter et svakere fundament.

Samme dag som Pollestad besværet seg over «klimaeliten» presenterte Aftenposten et stort intervju med Sps tidligere leder Åslaug Haga. Her hever hun klimafanen og tar hun til orde for å sette en dato for avviklingen av norsk oljevirksomhet. Hun uttrykker også forventning om at «Sps landsstyre kommer opp med en offensiv miljøpolitikk».

Det er grunn til forventning, for Sp har tatt standpunkter som legges merke til, bl.a. ved å si nei til en tredje rullebane på Gardermoen.

La oss forene krefter og gjøre en offensiv og tydelig klimapolitikk til en uløselig del av Sps kamp for levende og livskraftige distrikter.