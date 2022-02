Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det var kloke ord. Mange år etterpå kan vi slå fast at det er nettopp på dette området loven har sviktet. Vår manglende evne til å ta vare på de store rovdyrene, er bare et av mange eksempler på det.

Les også: Ulvejakt vil alltid provosere dem som ikke liker det

Etter dommen i tingretten er det grunn til å være betinget optimist. Men høyesterettsdommen fra mars i fjor mellom WWF og staten gjør at det fortsatt er mørke skyer på himmelen.

Dommen gjaldt riktignok felling utenfor ulvesonen, men domspremissene legger også føringer innenfor sonen. Den ennå ikke rettskraftige Letjerna-dommen fra sist sommer gir også et lite håp, men retten var i sterk tvil og domsslutningen til Noahs fordel hang i en tynn tråd.

Når det er slik, er det fordi vi har et lovverk som, her som ellers, ikke gir naturen utenfor verneområdene noen reell beskyttelse. Det skyldes igjen at vi har en lovgivende forsamling som prioriterer menneskelige interesser foran natur ved nesten alle korsveier.

Et sentralt punkt i høyesterettsdommen er begrepet «bestand». I NOU 2004:28 som lå til grunn for naturmangfoldloven lød forslag til § 18, annet ledd, slik: «Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer artens overlevelse i Norge og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.»

Les også: Forvaltningen er satt ut av spill

Annonse

I den endelige lovteksten strøk man «i Norge». Det la grunnlaget for at man kunne tolke rovviltbestandene som de felles svensk-norske bestandene. I departementets forarbeider til naturmangfoldloven slår man videre fast at i de tilfeller bestanden har en utbredelse ut over landets grenser skal vurderingen av bestandens overlevelse ikke ses isolert, men vurderes i forhold til bestandens samlede utbredelse.

Høyesterett konkluderer derfor med at ulvebestanden må forstås som den sørskandinaviske, ikke den norske. En konsekvens av dette er at Norge i prinsippet kan nøye seg med 1 ulveyngling gitt at Sverige kan opprettholde en levedyktig ulvebestand. Det samme gjelder de andre av våre store rovdyr. Når rovviltnemndene systematisk avslår alle klager på gaupekvotene, er det gjerne med denne begrunnelsen.

En annen finurlighet som politikerne greide å få inn i naturmangfoldloven finner vi i § 5. I det opprinnelige lovforslaget het det at artene og deres økologiske funksjonsområder skal forvaltes slik at artene forekommer med et genetisk mangfold og i levedyktige bestander i sitt naturlige utbredelsesområde.

Les også: Så mange ulver er påvist i Norge så langt i vinter

I den endelige lovteksten ble det endret til et mål om at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt. Her er altså et «skal» blitt til en flytende målsetting om noe som kanskje kan nås en gang i framtida. Av dette slutter Høyesterett at § 5 ikke inneholder noen direkte plikter, noe som svekker denne lovparagrafen.

Naturmangfoldloven er skreddersydd for at vi skal slippe å ta ansvar for våre store rovdyr. Skal disse artene få en bedre beskyttelse og Norge påta seg reelle forpliktelser, må derfor lovverket endres. Inntil det skjer, er det vanskelig å se at ulven og våre andre store rovdyr har noen annen framtid enn som små utposter av de svenske bestandene.