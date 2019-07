Ulven handler ikke på Kiwi

Innimellom kommer jeg over noen innlegg i ulvedebatten som får meg til stusse. Så tilfelle med Ole Kolkind sitt innlegg 1. juli.

Kolkind ønsker ikke ulv, det er lett å forstå av innlegget, og det er en helt legitimt. Men å legge skylden på ulven for at den ikke følger dyrevelferdsloven er ganske søkt. Ulven har jaktet på byttedyr siden tidenes morgen, den er en toppredator. Den klarer ikke hele tiden å drepe byttet sitt momentant, men det gjør ikke huskatten heller. Kattens lek med musen er ingen solskinnshistorie. Predasjon er sjeldent vakkert, men det har vært sånn siden tidenes morgen.

I innlegget trekker Kolkind frem beitedyr og hvilken lidelse ulven påfører dem. La oss være ærlige. Det er oss mennesker som slipper disse ut i norsk natur og påfører dem lidelsene. Det er atskillig flere sau som dør av mangel på tilsyn, enn det ulven dreper og lemlester. Antagelig er det en like smertefull død, om ikke mer, å dø fasthengt i gamle gjerder.

Annonse

Så var det vilt. Det er ikke få dyr i norsk natur som blir skadeskutt under jakt hvert år. Både småvilt og storvilt. Antallet er mye høyere enn det ca. 100 ulv klarer å ta.

Forslaget om reservat i Nordmarka faller på sin egen urimelighet og avslører at Kolkind har lite lokalkunnskap i området. Han nevner i innlegget at ulven må ha villmark for å ha det bra. Nordmarka har lite villmark pr. definisjon. Dessuten er det sauedrift i nord av Nordmarka.

Jeg oppfatter det som et sleivspark fra Kolkind og at han er av den oppfatning at det er kun byfolk som er for ulv. Dette er jo direkte feil. Undertegnede er ikke bosatt i by og forskning viser at det er ikke unisont at folk på bygda er mot ulv. For øvrig har Oslofolket hatt ulverevir innenfor kommunegrensen sin siden 2013 da ulven etablerte seg i Østmarka.

Kolkind ønsker seg en snillere natur der dyr ikke spiser hverandre. En natur der kun dyr som har direkte verdi for menneskene har en plass. En Disney-natur.

Undertegnede ønsker ulven hjertelig velkommen.