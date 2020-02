Klimaendringer truer livet i havet, fugler, dyr, insekter. Utryddelse av mindre synlige arter enn ulven kan true med å forrykke balansen mellom alt liv. Ulven som art er ikke truet i dag, og vil nok klare seg godt ennå en tid.

Klarer vi ikke å bremse klimaendringene rimelig raskt, vil matproduksjon over hele kloden bli mer og mer utfordrende og kostbar. Det vil gjelde her i Norge også.

Med det som bakteppe er det skremmende å være vitne til at både myndigheter, og spesielt miljøvernorganisasjoner, ikke bruker alle gode krefter på å finne løsninger på disse mer fundamentale utfordringene.

Det må da være mer fornuftig, både for miljøforvaltningen og miljøorganisasjonene, å bygge gode allianser med bøndene for å finne bedre og konstruktive tiltak på klima og miljø. Der bør vi absolutt ha felles interesser, og der må ressursene settes inn. Bonden er her for å løse noen samfunnsoppdrag. Det er blant annet produksjon av kulturlandskap og mat.

Bonden vil gjerne sikre et driftsgrunnlag for framtida, og forutsigbare rammer er viktig. Og vi bønder vil gjerne produsere på en mest mulig bærekraftig måte. Da trenger vi rammevilkår fra samfunnet som leder oss i riktig retning.

I store deler av Distrikts-Norge er det stort sett gras som vokser. Vi mennesker kan ikke ete gras. Vi kan bruke drøvtyggerne til å høste av denne store og fornybare ressursen, og omdanne den til høyverdig protein. Da må vi bruke de tilgjengelige beiteressursene som finnes.

Skal vi utnytte beiteressursene er det ikke plass til veldig mange rovdyr. Tross mange gode intensjoner, går det dårlig med sau og ulv i samme områder. Om disse drøvtyggerne vesentlig får leve på lokalt dyrket grovfor og beiter, samt lokalt dyrka korn som er for dårlig til menneskeføde, er de antagelig ikke dårligere på klimautslipp enn importert plantekost til mat og fôr som er frakta over verdenshavene med båt og fly.

Drøvtyggernes metangassutslipp er sirkulært over en periode på et par tiår. Det er bruk av fossile brensel som er hovedkilden til de akselererende klimaendringene uansett.

FN sier vi må øke matproduksjonen fremover. Befolkningen øker. Mulighetene til å få stabile avlinger minker. I nær framtid vil vi få bruk for alle tilgjengelige arealer til matproduksjon.

Vi har ikke råd til å miste disse verdifulle beitearealene til ulven. Hvis beitene ikke brukes, vil de gro igjen, og dermed miste mye av sin verdi, både økonomisk og biologisk. Det vil bli svært kostbart å restaurere disse tilbake til beiter på et senere tidspunkt. Framtidig matforsyning trenger alt tilgjengelig areal i hele Norge!