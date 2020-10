Ulv er symbol på avmakten

Etter å ha deltatt i rovdyrdebatten i mange år, har jeg sett mange framstillinger, men Eva Norlunds kommentar i Nationen 21. oktober er noe av det minst saklige jeg har lest.

Utover litt allment babbel om «hime», lar hun forsker og forfatter, Jon Naustdalslid, føre ordet ved utallige sitater fra hans artikkel i boka om det nye distriktsopprøret. Naustdalslids forsøk på å forklare rovdyrpolitikken er for det meste udokumentert, og viser at han i beste fall har misforstått hele grunnlaget for debatten.

Først må det konstrueres en fiende, og som vanlig blir det eliten, som ifølge forfatteren vil konstruere et nytt syn på naturen. Denne skal ha sin egen eksistens utenfor samfunnet, og skape naturen som et konsumentgode.

Det er uklart hvem eliten er, men det kan vi la ligge og konsentrere oss om grunnlaget for rovdyrdebatten, hvor forfatteren totalt har misforstått motsetningene.

Konfliktene omkring rovdyrene, og spesielt ulven, er helt reelle, og materielle konflikter med utgangspunkt i leveforhold og bosetting på landsbygda. Selv i kommuner med tettest ulvebestand er det ikke noe flertall som vil utrydde ulven. Like lite som det skal være en stor elite som opererer med et eget naturbegrep, like lite er det en stor gruppe på landsbygda som vil utrydde ulven.

Ulven er, og må forstås som et symbol på avmakten som mange på landsbygda føler i kontakten med storsamfunnet. Levekårene har blitt forverret, utkantene er marginalisert i de fleste debatter og eneste gang de får oppmerksomhet er når det skal ironiseres over livet de lever.

Dette er reelle synspunkter, som selvfølgelig forsterkes når de oppfatter at byfolk skal fortelle dem hvordan de skal leve med rovdyr.

På den annen side har folk på bygda et eget ansvar for debatten, når de har glemt sin egen historie og allierer seg med kapitalinteressene, representert ved store skogeiere og deres organisasjoner.

Da ulven ble reetablert, var rovdyrmotstanderne marginalisert. I søndre Elverum, hvor jeg vokste opp på småbruk, var sauer på beite i rask nedgang, få ble drept og det var ingen materielle grunner til hat mot rovdyra. Dette endret seg over natta, og debatten om forvaltning av både beitedyr, natur og rovvilt gikk over til en motsetning mellom by og bygd.

På toppen av dette greide Norges Jeger- og Fiskerforbund, å havne i kompaniskap med skogeiere og bønder, og forspilte derfor sjansen til en allianse mellom jegere og naturvernere.

Konsekvensen så vi tydelig i fjorårets demonstrasjoner mot rovdyrpolitikken, hvor jegerforbundet sto sammen storskogeierne og deres organisasjoner i kampen mot ulven. Lenge var de tilbakeholdene med å stå fram med rene næringspolitiske synspunkter for å redusere antall rovdyr, og dekket seg bak en sympati med jegere og sauebønder.

I de senere år er det blitt helt legitimt at de store skogeierne, og deres organisasjoner hevder at deres økonomiske interesser i jaktutleie skal overkjøre et nasjonalt ansvar for ulvestammen. Også i stortingsdebatter, og i argumentasjonen fra rovdyrnemndene er økonomi for skogeierne et helt legitimt argument for store uttak av ulv.

Vi er, med andre ord, kommet dit at den lokale forvaltningen, ved de senterpartidominerte rovviltnemndene, overkjører forskning og hele samfunnets interesser. Dette ved å foreslå å ta ut, som det heter på militærsjargongen de har lagt seg til, flere hele flokker av ulv innafor ulvesonen. Som skulle være rovdyras områder, hvis noen har glemt grunnlaget for opprettelsen.