Uheldig pensjonsforslag for frivilligheten

Forslaget fra Arbeiderpartiet og SV har uheldige virkninger som det ser ut til at forslagsstillerne ikke har tenkt godt nok igjennom. Virke advarer mot å vedta et forslag som gjør det vanskeligere å rekruttere og engasjere folk til frivillig arbeid.

Et av høstens store politiske stridstema er hvorvidt det bør bli obligatorisk for arbeidsgivere å spare til pensjon fra den første krone. Dette gjelder både i det alminnelige arbeidslivet og for dem som mottar økonomisk godtgjørelse for frivillig arbeid.

Til tross for at partene i arbeidslivet har blitt enige om å ikke tariffeste obligatorisk tjenestepensjon fra første krone, la Arbeiderpartiet og SV i april frem forslag om dette. Hovedorganisasjonen Virke har advart mot forslaget av flere årsaker. Min bekymring er at forslaget også vil få betydning frivillig sektor.

Dersom forslaget vedtas fullt ut, kan det nemlig få betydning for hvordan frivilligheten organiseres fremover.

I dag er det en del korledere, skiinstruktører og andre som får en liten kompensasjon for arbeidet de gjør for laget sitt. Mange steder utbetales det også små styrehonorar. Dersom dette skal medføre pensjon fra første krone, vil kostnadene øke.

For store deler av frivillig sektor vil det sannsynligvis ikke være slik at det nødvendigvis resulterer i beløp som er så store i seg selv. Men det er også viktig å huske på at de som må sette seg inn i et komplisert pensjonsregelverk selv ofte er frivillige.

Vi frykter at det kan virke demotiverende dersom det blir svært mye plunder og heft for å kompensere småbeløp som kan være utslagsgivende for at man klarer å opprettholde aktiviteten og dermed at frivillige heller bruker tiden sin på noe annet.

Frivilligheten er et samfunnsområde som er avhengig av enkle regler for å trekke til seg og beholde ildsjeler. Dersom forslaget gjennomføres kan resultatet bli at frivilligheten slutter med kompensasjon, noe som i neste runde kan gjøre rekruttering vanskeligere.

Dette er typisk snakk om små påskjønnelser for innsats som er helt avgjørende for å holde hjulene i gang.

Vi håper Stortinget ikke vedtar forslaget slik det ligger. Frivillig arbeid handler om samspill og aktivitet – ikke kompliserte papirøvelser