Uheldig høyredreining av Sp

Det er helt sikkert flere grunner til Senterpartiets fall fra over 20 prosent på partimålingene ved årsskiftet til 13,5 prosent ved valget. Fra å være jevnstore med Arbeiderparitet, endte vi opp med halve Aps oppslutning. Mens Ap i løpet av valgkampen maktet å heve seg fra under 20 prosent til 26,5 prosent, falt Sp tilsvarende.

Frem mot valget har Ap i både politikk og retorikk lagt kursen mot venstre og har tjent på dette. Sp-ledelsen har derimot gitt signaler om kursendring i høyreretning. Stadige utsagn om at en ikke ønsket å sitte i regjering med SV, om at partiet hele tiden hadde vært «krystallklare» om dette, ble oppfattet som smålig og kranglete, i bunn og grunn som en høyredreining.

Når Ola Borten Moe i Politisk kvarter på P2 slo fast at et samarbeid med SV var uaktuelt, ble inntrykket betydelig forsterket. Vi hørte en egenmektig nestleder med ambisjon om å trekke partiet mot høyre.

Høyredreiningen i løpet av valgkampen ble forsterket ved at det ble skapt uklarhet om Sps forhold til EØS-avtalen, ved at det ble åpnet for samarbeid med Høyre på en rekke politikkområder, og ikke minst ved at partiet la seg kraftig til høyre i klimapolitiske saker. Sp ble, sammen med Frp, rangert som de mest klimafiendtlige partiene.

Det var den kraftfulle opposisjon mot Solberg-regjeringens høyrepolitikk som gjorde at Sp nådde historiske høyder. Høyredreiningen i løpet av valgkampen skapte uro og kan ha bidratt til det sterke fallet i oppslutning.

Senterpartiets ledelse bør så snart som mulig konkludere med at en flertallsregjering gir det beste grunnlaget for å styre landet de neste fire årene og ønske SV varmt velkommen!