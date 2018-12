Ufullstendig fra Kjell-Børge Freiberg

Da Sps Sandra Borch nylig konfronterte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg om manglende oppfølging av Stortingets vedtak om utjevning av nettleie, fortsatte statsråden å dekke over det faktum at regjeringen ikke følger opp vedtaket. Det var flaut.

Realiteten er at Stortinget har bedt om at det legges frem en utredning om utjevning av nett-tariffer i en egen sak. Det er ikke fulgt opp. Kapittelet i budsjettproposisjonen fra Olje- og energidepartementet kan strengt tatt heller ikke kalles en utredning. Departementet vurderer bare én modell; nemlig sammenslåing av nettselskap.

I Nationen la statsråden ingenting imellom i sitt svar til Borch: Han ønsker ikke en utjevning av nett-tariffene. Men da Stortinget behandlet forslaget om utjevning av nett-tariffer kom det tydelig frem at det er et flertall som støtter en utjevningsordning for likere nett-tariffer.

Vi mener at det er urettferdig at innbyggeren i distriktet betaler mer i nettleie enn innbyggeren i de store byene. Det er mer krevende å levere tjenester der det er spredt bosetning, dype daler og høye fjell.

Bare en mindre andel av tariffen kundene betaler, påvirkes av hvor kostnadseffektivt selskapet er. Det som derimot er kostnadsdrivende er kundetetthet, topografi, vær og vind, i tillegg betaling for det overliggende nettet.

Selv om nettselskaper slår seg sammen, forsvinner ikke de dype dalene og de høye fjellene.

Vi er fornøyde med at opposisjonen ser at dagens system slår svært uheldig ut, og at ulike partier på Stortinget fortsetter å legge press på regjeringen i spørsmålet.