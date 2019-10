Det er skrevet side opp og side ned om regionformen. En tvangsreform vedtatt mot fylkenes vilje. Hva vil egentlig regjeringen med denne reformen? Det er det all grunn til å spørre om. Hadde hensikten vært å legge til rette for sterkere regioner, ville årets statsbudsjett sett helt annerledes ut.

Det er grunn til å rope varsku om håndteringen i innspurten. Ikke minst gjelder det overføringen av vegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Fylkeskommunene, Innlandet inkludert, har gjentatte ganger påpekt at penger må følge oppgaver som overføres.

Regjeringen velger derimot å gi penger basert på hvor mange ansatte i vegvesenet som har lyst til å jobbe i Innlandet fylkeskommune. Hvor mange vi trenger er det heller ikke enighet om. Det er et stort sprik mellom hvor mange stillinger vi mener kreves for å utføre oppgavene og det staten legger til grunn.

Dette er en uforsvarlig løsning for alle parter. Slik det er nå vet verken vi eller Statens vegvesen hvordan vi skal håndtere og finansiere ansvaret vårt fra årsskifte. For vegvesenet kan det bety at de sitter igjen med kompetanse de ikke har brukt for, og overtallighet.

For fylkeskommunene kan det bety at vi ikke har penger til nødvendig kompetanse for sikre gode fremkommelige og trafikksikre fylkesveger. Heller ikke er overgangskostnader og overføring av nødvendig materiell er avklart.

La det være helt klinkende klart: Dette går hardt utover innbyggere og næringsliv i Innlandet. Det eneste vi vet helt sikkert er at 7000 kilometer veg i Innlandet ikke drifter og vedlikeholder seg selv.

Vedtaket om å overføre vegadministrasjonen kom i desember i fjor. Siden da har regjeringen hatt rikelige med tid til å finne ut hvordan overgangen skulle gjennomføres og hvordan dette skulle finansieres. Hvorfor har ikke dette vært en prioritert oppgave? Vi har tross alt prioritert å gjennomføre en reform vi stemte imot.

I tillegg til uforsvarlig håndtering av overføringen fra vegvesenet, er det en rekke ansvarsområder som fylkeskommunene nå får overført fra staten. Heller ikke her er det penger å spore. Vi opplever at regjeringen fortsetter å kutte i våre rammer, istedenfor å styrke regionene og bidra til at reformen kan lykkes.

Innlandet fylkeskommune vil ha 75 millioner mindre å rutte med neste år enn vi har hatt som Hedmark og Oppland til sammen. Dette kommer i tillegg til manglende finansiering til fylkesvegadministrasjonen og over 150 millioner ekstrakostnader som er påført oss i sammenslåingen. Det er klart dette kommer til å merkes.

Vi fortsetter å jobbe til det beste for hele Innlandet og levere så gode tjenester vi kan. Men når regjeringen i neste omgang retter pekefinger mot fylkeskommunene, og sier at vi ikke er i stand til å ivareta våre oppgaver, at fylkesvegene er for dårlige eller at vi ikke gjennomfører politikk i tråd hva Stortinget har vedtatt, så husk at vi advarte.

Vi har gitt beskjed om at skal vi lykkes med denne reformen må rammebetingelsene på plass. Det har ikke skjedd.