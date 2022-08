Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

3. august omtaler Q-meierienes styreleder et dårligere 2021-resultat enn året før. Ikke ulikt det TINE selv har rapportert for fjoråret. Dette forsterkes i 2022, der pandemieffekten, som ga alle i vår bransje en midlertidig forhøyet omsetning, er borte.

Mobiliteten i samfunnet er tilbake, grensehandelen når nye høyder og kostnadene har økt betraktelig. TINEs driftsresultat for årets første tertial er hele 164 millioner kroner lavere enn i 2021, i stor grad grunnet dette.

Kristine Aasheim legger mye av skylden for nedgangen på 84 millioner på vedtaket om distribusjonstilskuddet fra november 2021. Noe som i seg selv er et vanskelig regnestykke å få til å gå opp ettersom:

Q-meieriene har fått omtrent 50 millioner kroner i distribusjonstilskudd årlig. Det blir i overkant av 8 millioner til sammen for november og desember. Men:

To uker etter vedtaket fra Landbruksdirektoratet bestemte Landbruksministeren at tilskuddet fortsatt skulle utbetales i påvente av klagen fra Q-meieriene.

Dette må sees for hva det er: Q-meieriene benytter et krevende år og resultat og skylder på TINE, staten og et vedtak om et distribusjonstilskudd de ikke lenger innfrir kriteriene for å motta, i stedet for å forklare tingenes tilstand som de er.

Som det er skrevet tusenvis av ord om i denne avis, vet vi at det er krevende å starte opp nytt anlegg, slik vi også har gjort. Spesielt under en pandemi. Det er derfor ikke rart at en stor investering og nyetablering medfører utfordringer og økte kostnader i en oppstartsperiode.

Men dette er ikke grunn god nok til at norske forbrukere skal fortsette å betale en avgift for å finansiere tilskudd til store og solide selskaper gjennom konkurransepolitiske tilskudd.

Det er ikke bare Q-meieriene og TINE som ser økte kostnader. Det samme gjør i aller høyeste grad bonden som kjenner kostnadsveksten på kroppen hver dag. Hvis Q og Aasheim mener alvor av at de ønsker å selge mer melk i dette landet, ikke mindre, så bør de også tenke at det er både riktig og viktig at landets melkebønder har fått en høyere og sårt tiltrengt etterbetaling slik at det fortsatt finnes produsenter som sørger for verdens beste melk, og ikke en beklagelig grunn for et dårligere resultat.

Alle aktørene i meierimarkedet, men også i matbransjen, ser krevende tider i møte. Men det er verdt å minne om at Q-meieriene er bedre rigget enn de fleste til å møte denne tiden, uten at alle melkekunder i Norge skal måtte være med å ta regningen for det.

Q-meieriene har nå landets klart største, mest moderne og effektive meieri for ferske produkter landets mest melketette område. Med betydelige stordriftsfordeler som ikke TINEs anlegg ikke kan måle seg med. Vi henter melk fra produsenter over absolutt hele landet.

Q-meieriene kaller TINE for «superdominante», samtidig som de selv har markedsandeler på hvit drikkemelk mellom 40 og 60 prosent i de mest befolkede områdene av landet, som heller ikke ligger langt fra produksjonen.

Til sist: Aasheim anklager TINE for å på et eller annet magisk vis kunne diktere konkurrentenes rammevilkår og går langt i en antydning om et konspiratorisk samarbeid med Landbruksdirektoratet som vi avviser på det sterkeste. Det er grove, usanne og helt grunnløse beskyldninger som får stå for Aasheims egen og stadig voksende regning.