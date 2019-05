I lokal- og regionpresse møter vi i disse dager et innlegg fra Kjell Inge Davik, regionvegsjef og prosjektleder for "Fremtidens Statens vegvesen". Her prøver han å skjønnmale hensikten med ny struktur for trafikkstasjonene. At de fleste av oss kan være enige i at færre drepte på veiene er en god målsetting, er det ingen tvil om. Men når han med bred penn kan fortelle at færre trafikkstasjoner vil gi færre trafikkdrepte, er det uetisk propaganda.

Saken er den at Samferdselsdepartementet skal spare mellom 250 og 300 millioner kroner i tråd med hva denne regjeringen generelt driver med, nemlig spareprosjekter av ulik art. Dette gjelder bl.a. sykehus og universitet, slik vi er vitne til i disse dager. Davik hevder at ved ikke å gjennomføre en slik reform, vil det bli ulikheter i tjenestetilbudet fra stasjon til stasjon. Kunne det ikke da vært en ide å foreslå en oppgradering av de stasjonene som trenger det, heller enn nedleggelse?

Nei, slik saken fortoner seg, er Statens Vegvesen er satt i en skvis fra politisk hold og må pent konstruere en virkelighet som ikke eksisterer. Ett av argumentene til Davik, er at en omorganisering skal gi bedre kjøreopplæring for forskjellige typer førerkort. Såvidt meg bekjent er det trafikkskolene som står for slik opplæring.

Hvis man var opptatt av trafikkskolene, burde disse i det minste vært involvert i arbeidet med denne rapporten. Dette gir en pekepinn om at forfatterne skjønner at de beveger seg på tynn is. Når Autoriserte Trafikkskoler Landsforbund uttaler "å bestille en rapport som til de grader raserer Statens vegvesens oppdrag overfor publikum er vi lite fornøyde med", bør det gi grunn til ettertanke.