UDI prioriterer sesongarbeidere høyt

UDI har mange søknader til behandling, og sesongen er allerede i gang for store deler av landbruket. Vi prioriterer derfor behandlingen av disse sakene høyt og jobber med å tilrettelegge og gjennomføre en rask saksavvikling.

Vi har forståelse for at årets sesong er vanskelig og byr på mange utfordringer for landbruket. Derfor er det enda viktigere med tett samarbeid, slik at de som ønsker oppholdstillatelse i Norge som sesongarbeider, skal få jobbe i landbruket i år.

Vi samarbeider daglig med UD og de aktuelle utenriksstasjonene, slik at det så langt vi rår over, skal være praktisk gjennomførbart å benytte seg av en tillatelse som blir innvilget. Utenriksstasjonene prioriterer også disse sakene, slik at det skal gå kort tid fra vi behandler søknadene til søkeren får innreisevisum til Norge.

Annonse

I saksbehandlingen kontakter vi også mange arbeidsgivere for å kartlegge når og om det er behov for arbeidskraften. I tillegg skal arbeidsgiverne uttale seg om de vil overholde reglene om karantene og isolasjon etter ankomst til Norge.

Samtidig er det utfordringer knyttet til begrensede flyavganger, åpningstider på søknadssentere og covid-19-tiltak i landene søkerne kommer fra.

Les også: Bærprodusenter vurderer å chartre fly for å hente sesongarbeidere

Så langt har vi gitt fornyet innreisevisum til over 150 sesongarbeidere som ble hindret i å komme til landet da Norge stengte grensene i midten av mars. Vi har i tillegg den siste uken behandlet nesten 600 søknader fra andre sesongarbeidere. Per i dag har vi en restanse på 649 saker innenfor landbruket. Det kan komme flere søknader, men vi jobber for å ferdigstille sakene før juli.

Vi oppdaterer våre nettsider kontinuerlig med informasjon til sesongarbeidere og arbeidsgivere i landbruket.