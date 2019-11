Norge har en sjølforsyning av mat på bare 40 prosent. Vi er altså avhengig av import av 60 prosent av maten vi spiser.

Nå er Norge rikt nok til å importere den maten vi trenger, det er markeder å kjøpe fra, og verden er fredelig nok og til at vi kan få importert det vi trenger. Men vi har ingen garanti for at Norge og verden alltid vil være slik. Det er også en negativt klimapåvirkning ved å transportere maten verden rundt før vi kan spise den.

Regjeringen burde gå i spissen for en økning av norsk matproduksjon og sjølberging av mat. Dessverre gjør den det motsatte.

Det er behov for et sterkt politisk press for å få regjeringen på rett spor i dette spørsmålet.

Jeg oppfordrer politiske partier, organisasjoner og enkeltperson til å bli med å legge press på regjeringen.