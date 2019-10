I likskap med styreleiar i Tyr, Erling Gresseth, er eg bekymra for norsk kulturlandskap, jorderosjon, monokulturar og norsk sjølvforsyning. Eg deler også lidenskapen for drøvtyggjaranes eigenskapar.

Likevel meiner eg kritikken hans mot Oslo-politikarane i Nationen denne torsdagen har svak forankring. Det er ingen automatikk i at kjøtkonsum vitaliserer det positive potensialet drøvtyggjaren har på landskap og berekraft.

Landet har alt grodd att storskala dei siste 50 åra. Det er ikkje fordi nordmenn konsumerer mindre kjøt. Nei – konsumet er dobla per person, og me er attpåtil to millionar fleire menneske no. Me kan altså halvere kjøtforbruket og vel så det, og framleis gjere kulturlandskapet like rikt og levande som det var i 1970. Om politikken vil.

Eit vegetarisk skulemåltid vil fyrst og fremst redusere konsumet av kylling og svin, ikkje drøvtyggjarar, fordi det er det kylling og svin me et mest av i Norge. Det kunne gjerne vore ei fotnote bak vedtaket om vegetarlunsj at ”to av dagane skal elevane få tilbod om norske kjøtprodukt frå beitebasert drift og dyr som har ete mindre enn 10 prosent kraftfôr”.

Det kunne bevisstgjort folk på at kjøtdebatten ikkje berre bør vera ”ja eller nei til kjøt”, men bør handle om mengde kjøt, type kjøt, og korleis det er produsert. Eg er heller ikkje einig i EAT-Lancet-dietten for norske forhold.

Men skal ein fyrst skal velje mellom plantemat og heile smølja av norsk kjøtproduksjon, uavhengig av mengde, type og produksjonsmåte, ville eg absolutt vald plantemat. Norsk kjøtkonsum er for høgt. Og det konkurrerer i aukande grad om ressursane me kunne brukt til å lage plantemat, både i Norge og utlandet, på den beste jordbruksjorda og i dalane.

Skulda for dette kan fordelast mellom næringa sjølv, forbrukarane og, framfor alt, jordbrukspolitikken. Næringa har behov for grøn omstilling, ikkje grønvasking.

Om Tyr meiner alvor i sine bekymringar for kulturlandskap, biomangfald, sjølvforsyning og monokulturar ynskjer me dykk hjarteleg velkomen til å påverke den nasjonale jordbrukspolitikken i riktig retning saman med oss i Alliansen ny landbrukspolitikk. Det er i her ein finn svara på utfordringane Erling Gresseth skisserer, ikkje dietten for fem måltid per veke hjå skuleelevar i hovudstaten.