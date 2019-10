Men når jeg leser ditt tilsvar på mitt innlegg om C 40 landene og Oslos underskrift for å kutte kjøttforbruk og matsvinn innenfor sine bygrenser så ser jeg at vi langt på veg er helt enig.

Du mener at et vegetarisk skolemåltid først og fremst vil redusere konsumet av kylling og svin fordi det er disse kjøttslagene vi spiser mest av. Dessverre er ikke Tyr så sikre på det. Det blir enkelt å kutte drøvtyggerkjøtt med tanke på klimautslipp, kontra kraftfôrkrevende kjøtt som ikke har drøvtyggeregenskapene og derfor ikke produserer metan på samme måte.

Les innlegget fra Margit Fausko her:

Fotnoten du foreslår bak vedtaket om vegetarlunsj om «at to av dagene skal elevene få tilbud om norske kjøttprodukt fra beitebasert drift og dyr som har spist mindre enn 10 prosent kraftfôr», er vi derimot helt enige i. Det vil bety kjøtt fra norsk ammeku og sau, de dyra som i størst grad utnytter de norske ressursene som gras – og bidrar til å holde kulturlandskapet åpent.

Det er derfor Tyr i 20 år har prioritert å avle på dyr som er gode på grovfôropptak og fôrutnyttelse da vi mener disse egenskapene fremmer norsk storfekjøttproduksjon som er naturlig for drøvtyggere.

Du oppfordrer også Tyr til at om vi mener alvor med våre bekymringer for kulturlandskapet, biomangfold, selvforsyning og monokultur til å sammen med dere i Alliansen ny landbrukspolitikk jobbe for å få norsk landbruk i riktig retning. Det gjør Tyr gjerne! Hvert eneste år opp mot jordbruksforhandlingene og ellers har Tyr utstrakt kontakt mot landbrukets faglag og politikerne.

Tyr sine prioriteringer de siste årene har nettopp vært å økte beitetilskudd for å få styrke bruken av norske ressurser.

I fjor foreslo vi blant annet et eget tilskudd for ku med kalv på beite. Storfekjøttproduksjon med basis i ammekua er en beitebasert produksjon med minimal bruk av kraftfôr.

Tyr forsøker hele tiden å formidle dette, samt betydningen denne produksjonsformen har både for distriktslandbruket, kulturlandskapet og norsk selvforsyning – og samarbeider gjerne med alle som ser dette på samme måte som oss.