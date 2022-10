Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Inntrykket etter pressekonferansen er heller et arbeid med moderat innsats og innlevelse. Man får på ingen måte inntrykk av at det står om landets beredskap og matforsyning. De stoler fortsatt på at noen få, stadig færre vil oppfylle dugnadstimene som skal til for å forsyne oss med norsk mat.

Grytten åpner sågar pressekonferansen med på påpeke at bønder tjener som folk flest. Det sies lite om hvor mye de jobber og at mesteparten av inntekta kommer utenfra gardsbruket. Allerede der drar det helt feil avgårde.

Hele hovedpoenget var vel å finne ut hva man kan få ut av økonomi ved å arbeide med jordbruksproduksjon. Vi har altfor mange gårder som går på halv maskin fordi at eieren må ut for å hente seg nok inntekt.

Egenkapitalspørsmålet ble også for vanskelig, så der tok de elegant en behagelig unnamanøver til tross for stort engasjement utenfra akkurat på det området. Utvalget valgte også å problematisere at økt lønnsomhet kan føre til overproduksjon istedet for å påpeke at økt lønnsomhet vil stille strengere krav til produksjonsregulering for å beholde pengene i næringa.

Hovedinntrykket etter pressekonferansen er at dette var lettvint og det er tydelig at det er lite bekymring for bondens ve og vel og norsk matberedskap.

Man får inntrykk av at ekspertpanelet er personer som har det behagelig med gode inntekter fra trygg jobb med liten risiko. Man får ikke inntrykk av at de er vant til høy økonomisk risiko eller at de må opp midt på natta å dra ut en kalv. Eller at de noen gang har kommet i fjøset en morgen og må starte dagen med å fikse et drikkekar eller reparere et gjødseltrekk. Eller at en okse har brukket beinet.

Jeg tror utvalget har manglet disse stemmene. Vi er ikke en næring som kan leve av å flytte papir eller taste inn data. Det er faktisk vi som gjør jobben som gjør at maten kommer på bordet. Regjeringa har et mål om 50 prosent sjølforsyning og inntektsjamstilling. Gryttenutvalget var ikke til hjelp, det gjør ansvaret og friheten for regjeringa større, en ting er ihvertfall sikkert. De har det travelt.