27. september høsten 2022 sendte vi, som leverer økologisk melk til Tines avdeling i Harstad, et brev til styret der vi ba om et teamsmøte for å diskutere mulighetene for videre tapping av økologisk melk. Vi fikk ikke dialogmøte med Tine som vi ønsket.

Det fikk er et brev fra administrasjonen, ikke fra styret i Tine, datert 19. desember 2022. Der står det at pilotprosjektet Tine har gjennomført for å se på transport av økologisk melk fra Tunga i Trondheim til Nord-Norge har vært gjennomført uten at det har påvirket kunder og kvaliteten på den økologiske melken, og sitat: «Endelig beslutning er derfor at Tine viderefører forsyningen av økomelk i Nord-Norge fra Tunga, og økomelkproduksjonen i Harstad avvikles permanent.»

Vi som leverer økologisk melk til Tine i Harstad har skrevet kontrakt for levering av økologisk melk. Vi får utbetalt en merpris for melka på 85 øre per liter. Nå som melka vår ikke lenger selges som økologisk er det stor fare for at Tine sier opp våre kontrakter.

Økologisk kraftfôr som vi benytter, har en merpris på cirka kr 2,50 per kilo sammenlignet med prisen på konvensjonelt kraftfôr. Uten merpris på melka vil det ikke være lønnsomt å drive med økologisk melkeproduksjon. Vi tvinges av Tine til å legge om til konvensjonelt landbruk.

Vi ser det som en fallitterklæring hvis det ikke skal være økonomisk mulig å drive med økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge. Så sent som på årsmøtet i Harstad produsentlag i 2021 ba representanter fra Tine gårdbrukere i Harstad-området om at flere måtte legge om til økologisk melkeproduksjon.

I årene fra 2011 til 2016 gjennomførte Tine et økomelkprosjekt i Nord-Norge for å få flere melkeprodusenter til å legge om drifta til økologisk melkeproduksjon. Målsettingen for prosjektet var å få til en stabil og bærekraftig produksjon og salg av økologisk melk i Nord-Norge.

Den økologiske melken som ble produsert, fikk Tine i stor del solgt til Forsvaret. Da Forsvaret gikk over til annen leverandør av melk, forsvant den største avtakeren av nordnorsk økologisk melk.

Fram til nå har ikke Tine brukt fem øre på å markedsføre økologisk melk i Nord-Norge.

Nordnorske forbrukere får heller ikke mulighet lenger til å kjøpe nordnorsk økologisk melk i butikkene. Nå transporterer Tine økologisk melk fra Trøndelag opp til butikker i hele Nord-Norge.

Vi er svært skuffet over eget samvirke, som ikke stiller opp til dialog med oss eierne som produserer økologisk melk. Vi produserer arktisk, kortreist, miljøvennlig, bærekraftig økologisk melk som Tine ikke ønsker å ha i sitt sortiment.

Innlegget er signert økologiske melkeprodusenter i Nord-Norge:

Eivind og Beate Kristoffersen, Tjeldsund

Birger og Arne-Wiggo Theodorsen, Harstad

Aksel Iffland, Harstad

Ketil Erdal, Steigen

Maria Ramdal og Oddbjørn Olsen, Fauske

Marita Olsen og Knut Berre, Steigen