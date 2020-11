Tull at bønder er plast-verstinger

«Plast fra rundballer står for 70 prosent av plastforurensningen i norske elver» er overskriften i Nationen 25/11 (NTB). Når man leser artikkelen, viser det seg at det faktisk IKKE er sant.

Med forbehold at opplysningene i artikkelen er riktig gjengitt, er dette et godt eksempel på manipulerende journalistikk – eller «fake news», som det nå kalles.

Les også: Dette står for 70 prosent av forurensingen i norske elver

Norce miljø har utført undersøkelsen, delvis finansiert av Handelens Miljøfond, hvis daglig leder Rasmus Hanson kommenterer det som: «urovekkende». For balansens skyld oppfordrer Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag bøndene til å skjerpe seg. Vel og bra.

Men så er det ikke «norske elver», men 21 elver på vestlandet, fra Rogaland til Møre, som har denne plasten. Det var 43 elver som ble undersøkt, og 200 km med elvebredder. Det må jo bety at det var 22 elver UTEN registrert rundballeplast!? I såfall er jo det kjempeflott at halvparten av elvene på Vestlandet er frie for rundballeplast! Det er mye bedre enn noen ville trodd i et område med jordbruk og mye vind og vær.

"Halvparten av elvene på Vestlandet er frie for rundballeplast! Det er mye bedre enn noen ville trodd, i et område med jordbruk og mye vind og vær."

Går man videre ned i tallene snakkes det om 1100 meter rundballefolie fordelt på 1500 biter. Det utgjør ganske nøyaktig 1 rull plast tilsammen og ca 27 kg. Egentlig utrolig lite i et så stort område når en ser på den totale mengden plast som brukes til rundballer.

Det blir også ca 73 cm folie pr bit i snitt, hvilket forteller at det her er snakk om småflak som er revet av under transport og ikke plast som er dumpet eller henslengt. Folie som flagrer under transport ryker lett av hvis den henger seg opp i busker eller gjerder o.l.

Annonse

Hvis man skal konkludere etter hva undersøkelsen faktisk fant, så er det at bønder som flytter på rundballer må bli flinkere til å unngå avriving av folie og bevege seg ut av traktoren og samle småflak før vind og vær tar det med seg.

All folie fester seg lett til kvister. Hvit rundballefolie er lett å finne og identifisere langs en elvebredd. Så er det ikke all plast altså, men bare synlige folier. Hvor stor del av plasten via elver er dette ? Hva med all hardplast, flasker, kanner og isopor? I elvestrømmen forsvinner alt dette ut i havet og havner på bunnen eller på strendene. Mikroplasten er ikke en del av undersøkelsen.

Les også: Landbruket best i Norge på plastretur

Hva kunne overskriften vært? «Svært lite plast i norske elver!», «Ikke funn av plast fra landbruket i mer enn halvparten av norske elver!», «Plast i norske elver et minimalt problem!»

Annen plast som ble funnet var i kategori «bygg/anlegg, «husholdning» og «plastposer». Alt dette er nok som rundballeplast, i form av folier eller tynnplast, som er lett synlig. Alle har opplevd at slik plast kan flagre av gårde i vinden selv om man prøver å unngå det.

Les også: Felleskjøpet tar grep for å gjenvinne mer plast

Plast er er enormt miljøproblem som vi ennå ikke vet hva fører til på sikt. Mikroplast, nedbrytningsprodukter og tilsatte giftstoffer er en miljøbombe vi har grunn til å frykte. Vi må sette alle mulige tiltak for å stanse videre utslipp og samle opp alt vi kan av det som er i naturen. Da er det viktig at krefter og ressurser blir satt inn på riktig sted og med riktige tiltak.

Da trenger vi aller minst «fake news» og tullete oppslag. 86 prosent av bøndenes rundballeplast blir samlet inn. Det er helt i verdenstoppen. Fokus bør være på de resterende 14 prosentene!

Det er grunn til å tro at det fortsatt er noen bønder som graver ned eller brenner plast, fordi de enten ikke gidder annet, eller det er en for tungvint returordning noen steder. Det er der vi må ha fokus!