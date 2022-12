Når pluss og minus legges sammen, er det bra at Senterpartiet er i regjering.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Trygghet er også fokus for statsbudsjett når det er krig i Europa og det ikke kan plusses på med 18-20 nye oljemilliarder. Det må tenkes på hva som skjer om kostnadene galopperer, om renta øker til 12 prosent, og det blir enda vanskeligere for de svakeste.

I Volvoen kjem det en gladlåt på radioen. Du nynna litt med, og du husker at det blir over 30.000 kroner mindre å betale årlig fordi ferga er blitt gratis. Du veit at Senterpartiet har jobba for en ny hverdag for folk og bedrifter på øya di.

Du sparer 20.000 kroner på SFO til førsteklassingen, og samme beløpet til neste år. Maksprisen i barnehagen til junior blir lavere. Småttingene til søstera di i Finnmark får gratis barnehage. Eldstemann får økt stipendet med 660 kroner i måneden, og økt utstyrsstipend. Han kan i tillegg jobbe for 70.000 i året, uten å betale en krone i skatt. Det blir 5800 kroner i måneden.

Avgiftene til drivstoff går ned med 2,1 milliarder. Jobben blir tryggere. På drivstoff til anleggsdiesel går de ned med 1,56 milliarder. Det er viktig for 40.000 arbeidsplasser i anleggsbransjen. Du veit at Høyre ikke vil redusere avgiftene på bensin, diesel og mineralolje.

Du husker skuffelsen til Julie Brodtkorp i MEF (Maskinentreprenørenes forbund) da hun ba Høyre om å ikke ta bedriftene i distriktene.

Du veit at både du, mannen din og tre firedeler av de som betaler skatt, vil få lavere skatt til neste år. Du veit at når strømprisene er høye, over 70 øre, så dekker staten 90 prosent av regninga. Du veit at Norge nettopp er kåret til det beste landet å være pensjonist i, og at minstepensjonen øker med 4000 kroner. Også bostøtta øker.

Mannen din har hovedansvaret for gården med kyr og sauer. Du kan ikke forstå at Høyre vil påføre norsk kjøtt- og meieriproduksjon nye avgifter med over en milliard. Det er absurd i ei tid hvor krig, tørke og flom ryster verden. Høyre kaller det CO2-avgift, og kutter samtidig ut Bionova, som er en nøkkel til landbrukets klimaomstilling.

Når du parkerer bilen er ikke alle problemene løst. Du frykter fortsatt stengte fødeavdelinger, og E6 i Sørfold med 16 tuneller, trange som gruvesjakter, på rekke og rad. Du bekymrer deg over fiskerihavner som ikke er djupe nok til at søskenbarna dine trygt kan levere fisk til Andenes, Ballstad, Røst og Værøy.

Du stemte for en ny regjering. Når du var glad for regjeringsskifte i oktober i fjor, regna du ikke med en ny covidnedstengning, strømkrise og krig.

Men du skal vite at Senterpartiet ser heile landet, og satsa på meir nasjonal kontroll, også over krafta.

Når pluss og minus legges sammen, er det bra at Senterpartiet er i regjering.