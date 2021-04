Sp må bli klippen som endringer i abortloven strander på.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Diskusjonen om en utvidelse av grensen for fri abort, fra uke 12 til uke 18 eller i det mest radikale forslagene, uke 22(!), har i løpet av de siste ukene gått fra å være et fjernt ønske hos de mest liberalistiske i Unge Venstre, til å bli vedtatt politikk hos flere partier på Stortinget.

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, startet abortkappløpet allerede i august 2018 med et ytterliggående forslag om fri abort frem til 24, en uke når premature barn ofte overlever fødselen. Siden den gang har Ap og SV vedtatt utvidelser langs stien tråkket opp av Hansmark.

Det kan blåse opp til abortdebatt i forkant av stortingsvalget 2021. Dersom vinden blåser hardt nok, kan den blåse KrF over sperregrensen og dermed muligens sikre statsminister Solberg en ny periode ved makten.

Det som vil bli avgjørende er landsmøtet til Senterpartiet 4.-6. juni. Det er nemlig også lagt opp til en abortliberaliseringskamp hos Sp.

I programkomiteen til Senterpartiet har et mindretall, bestående av Aleksander Øren Heen fra Sogn og Fjordene og Bjørg Sandkjær fra Oslo, tatt disens på flertallets innstilling om å “opprettholde dagens abortlov”. De vil erstatte punktet med et ønske om å “endre abortloven slik at abort er selvbestemt inntil 18. svangerskapsuke".

Dersom mindretallets innstilling skulle bli vedtatt så vil det nærmest sikre at en liberalisering av abortloven blir en del av regjeringsgrunnlaget for en ny Ap/Sp-basert regjering.

Et slikt vedtak kan også svekke sjansene for at den overnevnte regjeringen blir en realitet. Et slikt vedtak vil gi et tydelig inntrykk av at en stemme til Sp vil være en stemme for å liberalisere abortloven. Det vil styrke KrF og Solbergregjeringen, samtidig som det kan avskrekke verdikonservative velgere som tidligere har stemt blått men som nå vurderer å gi sin stemme til Senterpartiet, fra å gjøre det.

Senterpartiet er det eneste partiet “på venstresiden” som i dag kan ta velgere i stort monn fra høyresiden, og dermed bidra til regjeringsskifte. Enhver Sp-delegat på sommerens landsmøte som ønsker å sikre et regjeringsskifte, burde stemme ned forslaget til Heen og Sandskjær.

Ikke bare fordi at en slik liberalisering innebærer det å flytte grensen for fri abort nærmere og nærmere tiden når de ufødte barna vil være levedyktige utenfor mors liv, noe som i mitt syn gjør forslaget uetisk og usmakelig. Men også fordi at et slikt vedtak vil gjøre at høstens valg blir preget av opprivende verdispørsmål, noe som kan svekke sjansene for regjeringsskifte og skape et dårligere debattklima her til lands.

La Sp bli klippen som abortlovendringen skal strande på. For dersom Sp sitt landsmøte sier nei, så er nok saken død og begravet lenge før stortingsvalget til høsten.