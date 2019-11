Trygdeskandalen avslører faren ved EØS

Saken er komplisert og har mange vanskelige sider, men litt forenklet er det slik at Norge har gitt bort så mye selvstendighet at EUs bestemmelser trumfer norsk lov.

I Folketrygdlovens § 8–9 heter det i første linje: «Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge». Tilsvarende er ordlyden i § 11-3: «Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet oppholder seg i Norge». Begge paragrafer har en serie unntak, men det er ingen tvil om at Norge ønsker å forhindre trygdeeksport.

Annonse

Men det er altså ikke Norge selv, men byråkratene i det ikke-demokratiske EU som bestemmer gjennom vår tilslutning til EØS-avtalen. Det er leit at rot i lovgivning og praksis har gått ut over trygdemottakere, og disse forholdene må det selvfølgelig ryddes opp i.

Men saken viser også en annen alvorlig side. Landene i EU har svært forskjellige politiske, sosiale og økonomiske utgangspunkter. Et minste felles multiplum for disse landene vil være løsninger langt under norsk nivå. På samme måte som arbeidsbetingelser allerede er redusert og arbeidslivskriminalitet florerer, vil velferdsytelsene våre komme under kraftig press og ganske sikkert måtte bli redusert på sikt.

Noen mener at vi i lojalitet med andre europeere skal akseptere en reduksjon i norsk standard, mens andre hevder at økonomisk gevinst for i hvert fall en del av den norske befolkningen, kan forsvare EØS-avtalen i sin nåværende form. Men skal vi opprettholde vår status som en selvstendig nasjon, må vi kvitte oss med tvangsstyring utenfra og i stedet finne andre løsninger og samarbeidsformer enn blind tilknytning til EU/EØS.