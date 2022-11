Trusler er feil vei å gå

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For et år siden offentliggjorde NRK bildemateriale fra aktivistgruppen Nettverk for dyrs frihet, av problematiske forhold på innsiden av et utvalg norske grisehus. Nylig ble det kjent at aktivisene har mottatt et stort antall drapstrusler i ettertid. Bønder som beskriver ladde våpen, at de syntes det er greit om aktivistene blir drept, og flere ytrer ønsker om at aktivisene skal få “grisebank”.

I min naivitet trodde jeg dette skulle møtes med et bondemiljø som tok avstand fra trusselbruk. I min tid som aktivist har jeg blitt avkrevd å ta avstand fra svenske aktivister som benytter seg av trusler et antall ganger, noe jeg har gjort uten å nøle. Jeg har alltid ment at vold og trusselbruk er helt feil måte å agere på.

Skuffelsen var stor da jeg leste artikkelen og så at daværende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, viser støtte for slike trusler. En lokallagsleder hadde publisert en drapstrussel med teksten “Om veganeraktivister tar seg inn ulovlig her så blir det det siste de gjør” og Hoff så i artikkelen bort fra drapstrusselen og utgikk fra at bonden snakket om at dyrene kunne reagere voldsomt.

I etterfølgende diskusjoner har jeg sett veldig mye forståelse og bortforklaringer av truslene - og legitimering av trusler dersom noen (les: aktivistene) har gjort noe ulovlig i utgangspunktet. At aktivistene faktisk avslørte lovbrudd, med andre ord at bøndene var de som først brøt loven, er et argument som faller for døve ører.

Dette er et stort problem. Ikke kun for oss aktivister, men for begge sider av debatten.

Begynner man å legitimere drapstrusler fordi de er formulert som en konsekvens av et annet lovbrudd så vil det kunne få ringvirkninger begge veier. Det er ikke lang vei mellom retorikken som forsvarer drapstruslene fra bønder til en tilsvarende retorikk som forsvarer drapstrusler rettet mot bønder.

Annonse

Se for deg følgende: Det blir avslørt at en bonde sulter i hjel et antall dyr i fjøset sitt, og at dyrene levde under forferdelige forhold frem til en anonym bekymringsmelding nådde Mattilsynet.

Om en kan forstå og forsvare drapstrusler mot aktivister som filmer i grisefjøs må en med samme logiske tankegang forstå og forsvare drapstrusler mot en slik bonde - eller til og med rettet mot bønder generelt, dersom de ikke forholder seg til kravene i dyrevelferdsloven.

Nei.

Det bør vi virkelig ikke forstå eller forsvare. Konsekvensen av en slik tankegang ser vi allerede i Sverige, der bønder, jegere og visse dyreaktivistgrupper står i konstant konflikt, og hvor vold og trusler inngår i metodikken. Vi ser det også til en viss grad i ulvejaktkonflikten i Norge.

Dette er hvorfor vi alle bør stå samlet og tydelige imot trusler: Om vi først begynner å akseptere at én side driver med trusler, så må vi også godta at den andre gruppen gjør det samme. Et slikt klima er ingen tjent med, verken bonde eller aktivist, verken jeger eller verner.

Jeg kommer derfor med en oppfordring til den nye ledelsen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Ta avstand fra trusler og fra forrige leders aksept for trusler, og be lokallagslederen som publiserte trusler om å ta sin hatt og gå.

Oppfordringen går også til bønder, aktivister, jegere, vernere og alle som engasjerer seg i landbruk, naturbruk og dyr: Ta avstand fra trusler, og bruk eventuell frustrasjon og sinne til å konstruktivt arbeide for de forandringene du ønsker å se.

Nationen har vært i kontakt med Kjersti Hoff, tidligere leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og hun ønsker ikke å kommentere innlegget.