Kvifor vil ikkje Senterpartiet kjempa for trusfridomen utanfor landgrensene våre?

I det ferske utkastet til nytt stortingsprogram seier Senterpartiet: «Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende rettighet og en viktig dimensjon i mange menneskers liv.»

Det er ei viktig programerklæring. Men kvifor gjeld dette berre innanlands? Det spørsmålet vil eg gjerne at programkomiteen, leia av Marit Arnstad, svarar på.

Programutkastet har eit fyldig kapittel om «Livssyn og kirke», altså om norsk religionspolitikk. Eg skal ikkje gå inn på dei enkelte punkta. Eg noterer derimot at dette er eit politikk-område der den samla nasjonale debatten er påfallande polarisert og urovekkjande oppheta. Og dette er et område der alle parti utformar detaljert politikk.

Det siste er sjølvsagt heilt i orden. Men eg kjenner uro for at norske politikarar brukar så mykje energi på norsk debatt om religionspolitikk at dei store utfordringane for trus- og livssynsfridomen internasjonalt ikkje går under radaren.

For å nemne nokre få store utfordringar der situasjonen er blitt verre sidan norske parti laga stortingsprogram sist: Kina strammar til kontrollen med all religion på ein så hardhendt måte at kristne, muslimar og buddhistar ikkje har sett maken sidan den blodige kulturrevolusjonen som tok slutt i 1976. Kyrkjer og moskear blir stengde – eller jamna med jorda. Krossar blir rivne ned av kyrkjetak og erstatta med kinesiske flagg. Kommunistisk propaganda og overvakingskamera vert plasserte i kyrkjer. Pastorar er fengsla.

I India har den hindunasjonalistiske regjeringa skjerpa undertrykkinga ikkje minst av muslimar. Også kristne er i aukande grad utsette for hatefulle verbale og fysiske angrep både frå lokalt politi og frå hindunasjonalistiske ekstremistar som vert oppmuntra av – og har band – til regjeringspartiet. Og valdsmenn slepp unna utan straff.

Vi er glade for at Senterpartiet i programutkastet går inn for «en stat som likebehandler alle innbyggere, og bidrar til å gjøre retten til tros- og livssynsutøvelse reell». Men dette er altså i programutkastet diverre berre gjort gjeldande innan Norges grenser.

Derfor etterlyser vi eit engasjement for trus- og livssynsfridomen frå Senterpartiet også i utanriks- og bistandspolitikken. Norske styresmakter må bruka dei kanalane som finst for å fremja trusfridom og andre menneskerettar – og vern om ulike religiøse minoritetar.

At ein domstol i Pakistan nyleg dømde ein kristen firebarnsfar til døden basert på falske skuldingar om blasfemi mot islam, er illevarslande. Pakistan tek i mot norsk bistand. Vi veit at Utanriksdepartementet har dialog med Pakistan om menneskerettar og trusfridom. Vi vil gjerne at dette ikkje skal ta slutt dersom det blir ei anna regjering neste år. Her trengst meir, ikkje mindre.

I fjor reiste eg rundt i Vietnam og Laos og møtte representantar for etniske minoritetsfolk som samla seg i kristne huskyrkjer. Dei er undertrykte som etniske minoritetar som det hardhendte eittpartistyret i Hanoi vil ha kontroll over. Men også trusfridomen vert innskrenka, fordi regimet fryktar tankar som bryt med partiet eller med lokale tradisjonar.

Mange av desse minoritetane er dyktige jordbruksfolk som bur i utkantar og vert plaga av sentralmakta. Eg tenkte at dette er menneske som Senterpartiet bør stå opp for. Dei har rett til ikkje å bli undertrykte verken som etniske minoritetar eller fordi dei har valt å bli kristne.

Difor, Marit Arnstad og Senterpartiet: Lag ein aktiv politikk for minoritetar og trus- og livssynsfridom - også i utanrikspolitikken.