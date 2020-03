Trugsmål mot ulvejeger er uakseptabelt

Ulvejeger Arne Sveen har opplevd hets og regelrette trugsmål på sosiale medier. Representantar frå Norsk Bonde- og Småbrukarlag skriv på Nationen.no 15. mars:

"Kunne en da forvente at den [klima- og miljøministeren] engasjerte seg på en tydelig måte, slik at samfunnsoppdraget kan gjennomføres uhindra og at aktuell minister fordømmer meningsfellers netthets og drapstrusler mot ledere for oppdraget?"

Svaret er ja. Og allereie same dag som hetsen mot Sveen var omtalt i Nationen, tok eg klar avstand frå denne via min Facebook-konto. Draps- og valdstrugsmål i det offentlege ordskiftet er heilt uakseptabelt. Eg ønsker meiningsutveksling velkommen, men å true meiningsmotstandarar på livet over sosiale medium er med å ikkje berre øydelegge debatten, men det bidrar til å skremme bort viktige stemmer i ordskiftet.

Dessverre ser ein at drapstruslar ikkje er eit uvanleg fenomen. Det er ikkje sjeldan at samfunnsdebattantar, politikarar eller folk som ytrar seg i det offentlege ordskiftet blir trua med vald, eller verre. Eg håper at alle som ser slike kommentarar på sosiale medium er raskt ute og rapporterer dei, for slik kan vi rett og slett ikkje ha det.

Eg og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er samde om at Arne Sveen gjer ein jobb det er brei politisk eining om at han skal gjere. Og den skal han få gjere utan trugsmål og hets. Men eg må få presisere ein viktig ting: Folk som kjem med drapstrugsmål er ikkje mine "meningsfeller", slik representantane frå bonde- og småbrukarlaget skriv. Eg forvaltar ein politikk som har brei tilslutnad på Stortinget. Det same kan ein heldigvis ikkje seie om folk som brukar hets og trugsmål som verkemiddel.

Noko av det finaste vi har i Noreg er ytringsfridom - det er både ein rett, men også eit ansvar. Vi er alle ansvarlege for kva vi seier, og kva vi skriv på nett. Det er lov å være usamd, men nokon gonger bør ein kanskje tenke seg om to eller fire gonger før ein skriv eit innlegg eller sender ei melding.