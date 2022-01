Truer flateskogbruket naturmangfoldet?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Naturskog i Norge er skog hvor det er lang tid mellom hver hogst slik at skogen ser ut til å være uberørt i lange perioder eller at arealene har gått ut av bruk av ulike grunner.

Det er de 1330 skoglevende artene som Artsdatabanken har ført opp som truet i sin nyreviderte rødliste det vises til, og som organisasjonene nå krever et vesentlig utvidet vern for og generelt sterkere restriksjoner mot flatehogst.

Mange av disse artene er imidlertid ikke truet av hogst og skjøtsel ganske enkelt fordi det ikke drives skogbruk i deres leveområder. Når disse ikke tas med, er antallet truede arter i skog redusert til 810.

Videre er det slik at skogbruket har gjort betydelige innsatser for å bevare det biologiske mangfoldet i skogen. Det gjelder sikring av viktige leveområder gjennom miljøregistreringer på alle eiendommer og sikring av viktige leveområder som nøkkelbiotoper.

I tillegg plikter skogeieren å tilpasse inngrepene dersom det finnes rødlistede arter innenfor de områdene som planlegges for hogst. Dette følger av miljøsertifiseringen som omfatter alle skogeiendommer i Norge.

Når en søker på de 810 artene i rødlista finner en bare cirka 90 stedegne arter som er knyttet til naturskog. De fleste av disse artene er sikret som følge av miljøsertifiseringen, miljøregistreringer og etterlevelse av miljøstandarder utviklet for et bærekraftig skogbruk.

Artsdatabanken opplyser imidlertid ikke hvor mange av artsregistreringene som er gjort på slike hensynsarealer i skogen. Det er en alvorlig svakhet i Artsdatabankens registreringer. På den måten kan ikke Artsdatabankens materiale brukes til å evaluere om skogbrukets miljøtiltak fungere godt eller dårlig.

Det gjør at organisasjonene kan late som om skogbrukets miljøtiltak ikke har noen effekt og at skogbrukets miljøsertifisering ikke fungerer. Bare tre av de 90 artene har hatt en reell populasjonsnedgang siden 2015 i følge Artsdatabanken.

Den påståtte nedgangen er imidlertid en beregnet størrelse og ikke basert på registreringer. Stadig dukker nye forekomster av truede arter opp der det gjennomføres nye registreringer.

Et vedtatt verneomfang på 10 prosent av skogarealet bør alene være et kraftig bidrag til å ivareta hensynet til disse artene dersom de rette arealene blir vernet. Slike arealer ble imidlertid ikke nevnt da en vitenskapelig gruppe la fram sine råd i 2017 om hvilke arealer som burde prioriteres for å oppfylle den rammen.

Det finnes cirka 1,9 millioner da skog med naturskogkarakter i bruksskogen og hele 38 millioner da uproduktiv skog som ikke regnes med i denne statistikken. Det er mange truede arter i skogen som ikke har så store leveområder å utvikle seg på og som derfor trenger større grad av oppmerksomhet og beskyttelse.

I noen landsdeler er også mindre enn halvparten av disse naturskogartene registrert. Forekomstene er i hovedsak konsentrert til Telemark, Trøndelag og Nordland. Da hjelper det lite med generelle restriksjoner som skal gjelde på alt skogareal.