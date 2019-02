Tror Bollestad at villsvin kan lese?

Villsvin vil komme over landegrensen før landbruks- og matminister Olaug Bollestad kommer over sperregrensen. En kommende villsvin-innvasjon fra Sverige er en tikkende bombe. Jeg tror våre myndigheter enten sover, eller lever i uvitenhet.

Bollestad (KrF) sier til Nationen (8.feb) at Mattilsynet har satt opp plakater med informasjon på grenseoverganger og rasteplasser.

Villsvin leser neppe plakater. De leser ikke engang kart og vet forskjell på svensk og nordsk jord! De bryr seg ikke om storting, statsråd og departement, men er opptatt av to sysler dag og natt. Å ete, og formerer seg. Fort, fort! Ikke minst om natta sprer de seg – enten de er smittet av Amerikansk svinepest eller ikke. De er sky, de er raske. Der de blir mange blir de et meget vanskelig jakt-objekt. Skadene der disse dyra herjer er enorme, jordbruket blir rasert.

Tiltakene statsråden nevner, avslører manglende kompetanse, når det sies at man ser til Sverige, og at samarbeidet med Sverige er viktig. Sverige arbeider også med en handlingsplan for å bremse utbredelsen av villsvin, sier Bollestad.Tidligere statsråder har uttalt lignende. Det må være i uvitenhet.

Sannheten er en ganske annen: Serige har gitt opp. Sverige har ingen kontroll på utbredelsen av villsvin. I Sverige formerer og utbrer villsvinet seg aldeles villt og avskytingen har ingen mulighet lenger til å stoppe svineriet. Derfor velter det nå inn over Norge.

Derfor måtte EU sist år bruke 1.600.000.000 kroner i erstatningsutbetaling for villsvinskader – til ingen annen nytte enn å måtte gjenta “suksessen” neste år, med tilleggsbevilgning tilsvarende økning i bestanden.

Jeg vil råde Nationen til å bidra med å opplyse (enda mer) om sannheten i det svenske svineriet. Et sju mil langt gjerde er nå i ferd med å settes opp i Danmark langs grensen mot Tyskland. Kostnad: Ca 100 millioner NOK.

I Frankrike vurderer en å sette opp et viltgjerde langs grensen til Belgia. Kostnad trolig flere hundre millioner. Årsaken er at den “kontrollerte bestanden” ikke lot seg kontrollere.

Villsvin må utryddes!