Trøndelag vil ha kornlagre og rekruttering

Med bakgrunn i koronasituasjonen, lav sjølberging og klimakrisa ble det gjort følgende vedtak 23. april: «Trøndelag fylkesting vil anbefale regjeringen og Stortinget om å reetablere nasjonale kornlagre tilsvarende 3 - 6 måneders forbruk. Minst ett av disse lagrene bør legges til kornfylket Trøndelag.»

Les også: Pengene til kornlager forsvant med et pennestrøk da Høyre overtok makta

SV ønsket primært et kornlager tilsvarende 6-12 måneders forbruk, et forslag Rogand SV fikk vedtatt i sitt fylkestingsmøte i juni. På Trøndelag fylkesting sitt møte 18. juni ble det gjort følgende vedtak: «Overtakelse eller nyetablering innenfor primærnæringene jordbruk, skogbruk, reindrift og til kystflåten er kapitalkrevende. Dette medfører at det er utfordrende for unge som ønsker å etablere egen virksomhet. Trøndelag fylkesting ber regjeringa og Stortinget utrede behovet for nye finansieringsordninger rettet mot å lette rekrutteringen til primærnæringene jordbruk, skogbruk, reindrift og til kystflåten.»

Annonse

Les også: Drømmen om en matvarekrise

SV viste i sin interpellasjon til at kraftfulle politiske initiativ kan endre samfunnsutviklinga. Eksempler på dette er Ny Jord-prosjektet, for snart 100 år siden, som ga støtte til ca. 20.000 nyreisningsbruk. Det samme var Hitraaksjonen som bidro til Jamstillingsvedtaket i Stortinget 01.12.1975, som inneholdt en inntektopptrappingsplan og ferieavløserordning for jordbruket.

Les også: Haga vil bygge opp kornlagera igjen

Primærnæringene jordbruk, skogbruk, reindrift og fiske er hovedgrunnlaget for bosetting og sysselsetting i Distrikts-Norge. Et land som ikke legger tilrette for nyrekruttering til primærnæringene vil verken lykkes i distriktspolitikken eller i arbeidet med å løse miljøkrisa.