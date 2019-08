Trøndelag Sp har åpnet døren for et kaldt, borgerlig gufs fra fortiden

Dette skal sies, jeg er medlem av Senterpartiet og mener de har en politikk som gagner meg og arbeidsfolk. Men så kommer det som er et kaldt gufs fra fortiden, da makten i det fjerne kan gjøre både den ene og andre blind.

I fylkestinget 12.-13.06.19 skulle det stemmes over om Trøndelag i regionanbud 2021 skulle ta tilbake deler av kollektivtrafikken i egenregi som et prøveprosjekt. Dette skjedde ikke.

Trøndelag Senterparti, som har helt siden denne saken kom opp vært positive til et prøveprosjekt for egenregi av kollektivtrafikken i regionanbud 2021, stemte da mot dette prøveprosjektet om egenregi i regionanbud 2021. All skyld skal ikke legges på Trøndelag Senterparti, en stor del av Arbeiderpartiet Trøndelag og Miljøpartiet de Grønne stemte også for å ikke gå inn for egenregi.

Jeg mener dette er feigt!

1) Det estimerte beløpet, som var meget usikre beregninger, var på 10 millioner kroner i økt sum får å prøve et prøveprosjekt for egenregi. Det er litt under hva en metrobuss i Trondheim koster.

2) Senterpartiet i Trøndelag skal ikke samarbeide med noen, men noen skal samarbeide med de. Døren er åpen for et kaldt borgerlig gufs fra fortiden med et blindt blikk.

Annonse

3) Tillit tar lang tid å bygge opp og svært kort tid å rive ned.

La oss starte med punkt nummer en. Når man ser på investeringene i dagens kollektivtrafikk, så er 10 millioner en til to dråper i pengehavet.

Så punkt nummer to: Makt med Høyre og Frp? Da bør fylkesprogrammet til Trøndelag Senterparti oppdateres omgående.

Så til slutt punkt nummer tre. En god allianse som har vært, bør bestå, samt en politikk som gir mindre forskjeller, mer tillit og godt samarbeid. Der ligger tilliten nå, men med en blå vind gjennom grønne enger kan denne tilliten fort snu.

Min påstand er; Trøndelag Senterparti skal være glad for fremgangen av Senterpartiet nasjonalt. Men det er synd at ikke nasjonal politikk gjelder lokalt. I fylkesvalgprogrammet til Trøndelag Senterparti for perioden 2019–2023 står det at de skal vurdere egenregi ved nye anbudsrunder.

På fylkesårsmøtet til Trøndelag Senterparti 2019 kom det et forslag om å drifte Trønderbanen i fylkeskommunal regi. Tog for buss og buss for tog har vel en del ting til felles, men den største er at det er kollektivtransport det er snakk om. Tog skal man drifte selv i fylket, men ikke buss. Merkelige saker, spør du nå meg.

Jeg frykter at igjen anbud på regionkjøringen i Trøndelag med buss vil føre til sentralisering, tunge og dyre kontrakter for fylkeskommunen som er betalt av våre skattepenger, og et dårlige tjenestetilbud, fjernt fra folk.