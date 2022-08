Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Utvalget jobber nå med beregningsmåten for bondeinntekta.

Mange bønder teller nå på knappene om de skal fortsette å produsere mat eller legge ned drifta. Etter en ringerunde rundt er den klare oppfatningen at mange har stor tillit til at utvalget ser at den urett bonden har levd med må rettes opp i.

Det spørres hvorfor styresmaktene gjentatte ganger påpeker at bonden er selvstendig næringsdrivende, samtidig som de ikke aksepterer at bonden skal få avkastning på investert egenkapital slik det forventes i alle andre bedrifter.

Mange spør også hvorfor det benyttes en realrente som verken bonden eller bankene kjenner seg igjen i - er det kun for å få inntkekten til å se gunstig ut på papiret?

Så kan man spørre hva som er logikken i at bruk som ikke oppnår 150.000 kr i omsetning ikke får være med i referansebruksberegningene. Norge har mange små bruk som er meget viktige for matberedskapen og som holder bygdesamfunnene åpne. Disse brukene må også gi en forsvarlig årsverksinntekt.

Når de ikke tas med i regnestykket, blir resultatet misvisende. Grytten-utvalgets rapport, som kommer om knappe to måneder, er være eller ikke være for det norske landbruket. Skal bøndene fortsette å produsere mat, må arbeidet gi en reell inntekt som er til å leve av.

Hele den norske matproduksjonen ligger nå i hendene til Grytten-utvalget.