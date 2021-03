I den kommende valgkampen vil det være mange «skinndebatter», hvor synspunktene til partiene ligger ganske nært opp til hverandre og hvor det er behovet for å markere seg, og ikke reelle forskjeller, som er drivkraften. Men noen forskjeller går dypere, og det er derfor ikke likegyldig hvem du stemmer på.

En av de mest grunnleggende forskjellene mellom partiene er troen på Europa og det europeiske fellesskap. I Høyre har vi et sterkt engasjement både for EØS og det europeiske fellesskap. Vi tror at vi står sterkere sammen med andre demokratiske stater for å finne løsninger på fremtidige problemer. CO2 kjenner ingen landegrenser, det gjør heller ikke plast i havet eller utfordringer med ren energi.

Handelen med EU og vårt medlemskap i EØS er viktig for næringslivet i Norge, ikke minst her i Vestland. Mange arbeidsplasser ville stått i fare dersom vi valgte å gå ut av EØS og få helt andre vilkår på det europeiske markedet. Dette kan til og med Arbeiderpartiet til tider innrømme med sammenbitte tenner.

Foruten å være en stabiliserende faktor for fred i Europa, mener vi også at å være i det europeiske fellesskap gir oss kunnskap på tvers av grenser og gode miljøløsninger.

Det er lett å kritisere EU og EØS. Av og til kan det virke som deler av fagbevegelsen og enkelte politiske partier i Norge har «Finn 5 feil med EU» som favorittsyssel. Ofte er det et sikkert stikk å avvise EU som en miljøsinke. Ja da, det kan være tunggrodd og ting tar tid, likevel har det kommet viktige vedtak om for eksempel utfasing av engangsbestikk.

Kanskje en liten sak, men med massiv miljøpåvirkning. I tillegg er det vedtatt at alle husholdningsapparater skal kunne repareres av enhver hjemme, og at produsent plikter å ha reservedeler i sitt sortiment.

En frihet vi tydeligvis etterhvert tar for gitt, er muligheten til å studere eller ta opplæring i et annet europeisk land uten byråkratiske hindre. Blant annet gjennom ERASMUS. Det kommer en tid etter corona, og da kan muligheten til igjen å studere økonomi i Mannheim eller økonomi i Madrid være utrolig bra både for den enkelte og samfunnet.

Så til saken som får mye oppmerksomhet nå, nemlig coronapandemien og om den europeiske fellesstrategien har vært feilslått. Noen tenderer til utsagn som «Norge først», det hevdes at vi i alenegang kunne oppnådd mye mer. For det første, om noen tror at Norge på egen kjøl ville klart å forhandle seg til nok vaksiner, så er det meget tvilsomt. Å lykkes med vaksinering krever at folk føler seg trygge på at det de får, ikke skader dem. En europeisk kvalitetskontroll gir denne tryggheten.

Corona er en pandemi, og skal vi komme oss godt igjennom dette, er det en klar fordel at våre naboland også gjør det. Det taler for at en felles europeisk løsning er god – fremdeles. Også for å kunne møte tiden etter corona. Er det noe pandemien har vist oss, er at det er problematisk å ha all produksjon av smittvernsutstyr og helt nødvendige medisiner på andre kontinenter. EU bruker nå midler på å hente produksjonen tilbake til Europa. Gjennom EØS får vi være en del av dette.

Avslutningsvis, til de partier som i valgkampen igjen kommer til å fremme at Norge bør ut av EØS, ønsker vi å utfordre dem på hva som er alternativet. Det er greit å si «nei» til noe, men hva er det man sier «ja» til da? Vil man heller være en kasteball for bøllete diktaturer og måtte tigge om sterke nasjoners nåde for å drive handel? Norge blir aldri en supermakt, men vi kan være en tydelig stemme i et fellesskap med europeiske land basert på likeverd!