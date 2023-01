Trist reprise sett fra den andre siden

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et land som Norge burde regjeringen holde seg for god til å kjempe mot de som vil verne natur, særlig når Norges egen klima- og miljøminister har jublet høyt for Parisavtale.

En jubel vi vernere har sett på med avsmak, siden han i samme øyeblikk tillot å drepe flere rødlistede arter mens saken venter på Høyesterett. Som sagt, reprise, siden det samme skjedde i fjor mens vi ventet på «hovedrettssaken» i lagmannsretten. Frekkere enn flatlusa er det noe som heter.

Det ser ut til at ikke engang lederen i Nationen har skjønt ordlyden i Bernkonvensjonen, som tydelig sier at rødlistede arter skal vernes i sitt habitat. De ulvene som kom til Norge via Russland og Finland, og slo seg ned i Norge, de fant sitt habitat her.

Ergo skal de vernes i Norge. Samme hvor mange ulver Russland sier de har. At Danmark snart har flere ulver enn Norge, sier kanskje litt om hvor vill ulveforvaltningen er i Norge, og hvem som faktisk bestemmer dette, om man har fulgt med en stund.

Nationen mener tydeligvis det samme som den norske regjeringen, som er langt fra hva resten verden mener når det er snakk om minste bestandsmål. Det tallet som regjeringen har kommet fram til – hvor mange forskere har vært med på den avgjørelsen?

Det finnes et visst tall å forholde seg til når det gjelder en arts overlevelse for å unngå innavl, og hvilke andre resultater blir det når alt som kommer inn i Norge drepes før DNA er sjekket? Det virker som at det haster å drepe ulvene før man rekker å finne ut at den er genetisk viktig.

Tallet regjeringen har satt er tilfeldig, og det misbrukes som et maks antall som for guds evige skyld ikke må overstiges. Vi er dårlige i naturforvaltning – andre land jubler når de har nådd over minstemålet. Det gjorde vel Norge også når det gjaldt fjellrev, så hvorfor denne artsrasismen mot ulv i årevis?

Ja visst godkjente staten at 21 ulver skulle drepes i sonen, slik rovviltnemndene hadde bestemt seg for. Dette betyr ikke at det er riktig å gjøre, særlig ikke når det avventes en rettssak i Høyesterett i april.

Folk flest mener dette er staten som sniker seg unna lovbrudd ved å misbruke ventetiden i rettssystemet – meg inkludert. Ingen andre ville ha sluppet unna med en slik oppførsel, å begå samme lovbrudd som skal opp i Høyesterett bare for å tekkes elgjegere – for her kan ikke sauenæringa ha skylda, da de ulvene som skal drepes i sonen jakter elg, ikke sau. De «offentlige interessene» tilhører med andre ord et fåtall i Norge som vil ut og drepe elger med hunden løs, og anser ulv som en konkurrent.

Vi kan også være enige i en ting til: Hastverket. For det haster tydeligvis med å få drept ulvene i Norge. Regjeringen og Barth Eide kan ikke lenger skjule det – de har en agenda og den akter de å gjennomføre, samme hvordan.

At de dreper livskvalitet for ekte naturelskere, meg inkludert, gir de blaffen i. Hvor mange mennesker oppsøker disse områdene hvert år i håp om å få se et spor, høre et ulveul eller se en sky, grå smette bak et tre og forsvinne? Isteden får grådige elgjegere viljen sin og fryktkortet misbrukes, vel vitende at den frykten er oppkonstruert og ikke reell i det hele tatt.

Slik frykt kan man få hjelp med, men det eneste som kommer igjennom, er å drepe natur mens flertallet blir overhørt. Så fattige har vi blitt.

Med tanke på alle som oppsøker ulvesonen med håp og et ekte naturhjerte, og de som bor i ulvesonen uten noen problemer og som ønsker å bevare ulven der: Ja, sett fra en rovdyrverners syn: Dette fortjener bedre enn institusjonelt hastverk og venstrehåndsjuss hele året!