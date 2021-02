Nina Sundqvist, direktør i Stiftelsen Norsk Mat, har tenkt kortsiktig og gitt dispensasjon fra absolutte og ufravikelige krav til bruk av Nyt Norge-merket på et produkt med utenlandsk kjøtt.

Merkevarebygging er en langsiktig, kontinuerlig prosess som skal gi produktet tilleggsverdier, skape tillit hos forbrukeren og i dette tilfelle beskytte norske råvarer. Basis for norsk næringsmiddelindustri!

En ensartet kvalitet gir forbrukeren tillit og følelse av å ha kjøpt mer enn et generisk produkt. Det å holde et - for Tine - marginalt produkt som skinke-og baconost på tube ute av markedet i maksimalt fire måneder medfører sannsynligvis lavere kostnader enn kostnadene ved å svekke tilliten til merket NytNorge.

Stiftelsen Norsk Mat bør omgående trekke dispensasjonen og styret bør påse at organisasjonen som forvalter varemerket har tilstrekkelig med kompetanse innen det området som er stiftelsens core business.

Landbruksdepartementet/valgkomiteen burde kanskje vurdere om ikke styrets sammensetning i større grad skal reflektere forretningsideen i stedet for å ha et rent næringspolitisk sammensatt styre?