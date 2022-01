Viken må videreutvikles, ikke avvikles.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi legger bak oss et 2021 som på mange måter ble tøffere enn vi hadde forestilt oss. På vei inn det nye året er det fortsatt slik at pandemien rammer hardt og mange kjenner på usikkerheten for egen jobb.

Vi i Høyre mener at tid og ressurser må brukes på å fortsette arbeidet med å ruste Norge for å møte fremtidens utfordringer. Men slik tenker visst ikke regjeringen - der er det avvikling og reversering som gjelder.

Rett før jul kom en rapport som viser at en reversering av Viken vil koste fellesskapet nærmere en halv milliard kroner og i tillegg resultere i svakere kompetansemiljøer, dårligere tjenester til innbyggerne og sette viktig utvikling på pause.

Det er det siste vi trenger etter lang tid med Pandemi. Nå må Viken videreutvikles, ikke avvikles. Primært mener Høyre at det holder med to forvaltningsnivåer i Norge: stat og kommune. Men når vi først har en fylkeskommune, ser vi i hvert fall ingen gode grunner til å erstatte den med tre nye fylkeskommuner og tre nye fylkesadministrasjoner. Vi bør heller bruke disse pengene på utdanning, skape flere jobber, lykkes med integreringen og gi innbyggerne gode tjenester.

Det er skuffende at Ap og Sp insisterer på å bruke tid og ressurser på å avvikle og reversere reformer, istedenfor å tenke utvikling av landet.