I likskap med andre politikarar har dei sett seg blinde på vindkraft som redninga for arbeidsplassar, for klimaet, det grøne skiftet og for kommuneøkonomien.

Det såkalla grøne skiftet skal gjeva mange grøne arbeidsplassar. Kva er det? Det er snakk om batterifabrikkar, kjempestore datasenter, fangst av CO2 på Herøya, produksjon av hydrogen med mer. Dette er det grøne sløseriet med energi og som har ingen virkning på klimaet.

Vindkraft er ikkje miljøvenleg. 250 meter høge vindturbinar krev ei svært solid fundamentering. Til ein turbin går det med 1000 m3 med betong og millionar m3 med knusa fjellmasse. Til ein vindmyllepark må det også byggast fleire mil vegar og kraftledningar.

Store område blir bandlagt og naturen blir rasert. Markbygdens Vindkraftverk i Sverike har 1.101 turbinar og må ha 450 km2, det vil si 450.000 da stort område. (Siljan 214 km2) Det er også svært ustabil kraft, ei utnytting på 25-30 prosent er vanleg. Ein må difor ha like mykje balansekraft for å erstatte vindkrafta når det er vindstille.

Regjeringa meinar me må ha minst 50-70 TWh i tillegg til produksjonen i dag som er på 150 TWh.

Noreg er eit av dei grønaste landa i verda, der all straum er fornybar. Stoda er i dag at me har inntil 20 TWh med overskot av kraft. Dersom me stoppar galskapen med elektrifisering av sokkelen, sparer me minst 15 TWh og 50 milliardar i kostnader.

Dette er eit meiningslaust klimatiltak for gassen blir eksportert til Europa og brendt der. Energieffektivisering av norske bygg vil spare inn minst 20 TWh. Her burde staten gå inn med rause tiltak.

Stopp i eller mindre straumeksport kan spare inntil 10 TWh. Oppgradering av vasskraftanlegga me har i dag kan gjeva frå 6-15 TWh Med ovannemnte tiltak som er svært rimelege kan me sleppe å øydelegge norsk natur med vindmylleparkar og det er rimelege tiltak.

Me treng ikkje meir vindkraft! Straumeksporten til Tyskland med mer utgjer berre 1 prosent. Tyskland har gjort energipolitisk sjølmord. Dei har lagt ned atomkrafta og kolkraftverka og stola på Putin og vindkraft. Like upåliteleg båe delar. Me er den største gassleverandøren. Det er viktig, men straumeksporten er nesten utan verknad, men me får svi med forferdelege straumprisar.

Me er eit av verdens grønaste land og treng ikkje å øydelegge naturen med vindturbinar. Me «vanlege folk» må no ta tilbake makta å få fjerna kunnskapslause og handlingslamma politikarar som sit i storting og regjering. Det er Jonas og Erna som har skulda, ikkje Putin. Straumprisane var på full fart oppover før krigen i Ukraina.